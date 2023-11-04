  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал Мадрид заинтересовался полузащитником Баварии как альтернативой Мбаппе
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал Мадрид заинтересовался полузащитником Баварии как альтернативой Мбаппе

Испания
Обновлено

Sport Bild опубликовал, кого может приобрести Реал в случае не подписания Мбаппе

Реал Мадрид заинтересовался полузащитником Баварии как альтернативой Мбаппе

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Издание Sport Bild опубликовало статью, в которой заявило, что игрок мюнхенской "Баварии" Джамал Мусиала лучше подходит "Реал Мадриду", чем Килиан Мбаппе.

Аргументирует Sport Bild тем, что Килиан Мбаппе не раз кидал "Реал", и это недопустимо подписывать игрока, который так поступает. Второй аргумент - это то, что полузащитник Джамал Мусиала намного больше подходит "Реалу" своим стилем игры.

Как сообщают СМИ, двадцатилетним Мусиала заинтересованы клубы из АПЛ, а именно "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". "Реал" также заинтересован в покупке, но только если у них не получится подписать Килиана Мбаппе. Сам Джамал Мусиала еще не решил, где он хочет играть в следующем сезоне.

Напомним, контракт Джамала Мусиала рассчитан до лета 2026 года.

По теме
yellow-arrow
В ожидании десятой победы. Осасуна - Жирона. Текстовая трансляция матча Ла Лиги
yellow-arrow
Довбик выйдет в старте на матч против Осасуны, Цыганков вернулся на скамью для запасных
yellow-arrow
Осасуна – Жирона: смотреть Live прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе Джамал Мусиала
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport Bild
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Баpceлиниуc
04.11.2023 в 14:31
Если черепашка Киля перейдёт в Реал, то, кто-то из этих двух петушков, Виньки и Бели, точно потухнет и начнётся раздор. Лучшее - враг хорошего.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Баpceлиниуc
04.11.2023 в 14:31
Если черепашка Киля перейдёт в Реал, то, кто-то из этих двух петушков, Виньки и Бели, точно потухнет и начнётся раздор. Лучшее - враг хорошего.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде