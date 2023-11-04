Реал Мадрид заинтересовался полузащитником Баварии как альтернативой Мбаппе

Издание Sport Bild опубликовало статью, в которой заявило, что игрок мюнхенской "Баварии" Джамал Мусиала лучше подходит "Реал Мадриду", чем Килиан Мбаппе.

Аргументирует Sport Bild тем, что Килиан Мбаппе не раз кидал "Реал", и это недопустимо подписывать игрока, который так поступает. Второй аргумент - это то, что полузащитник Джамал Мусиала намного больше подходит "Реалу" своим стилем игры.

Как сообщают СМИ, двадцатилетним Мусиала заинтересованы клубы из АПЛ, а именно "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". "Реал" также заинтересован в покупке, но только если у них не получится подписать Килиана Мбаппе. Сам Джамал Мусиала еще не решил, где он хочет играть в следующем сезоне.

Напомним, контракт Джамала Мусиала рассчитан до лета 2026 года.