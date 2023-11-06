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Винисиус локтем ударил Паласона и устроил стычку с вратарем Димитриевски, но судья Мунуэра не показал ему вторую желтую

Испания

Судья мог удалить Винисиуса в матче против Райо

Винисиус локтем ударил Паласона и устроил стычку с вратарем Димитриевски, но судья Мунуэра не показал ему вторую желтую

Фото: Getty Images

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Судья мог удалить Винисиуса Жуниора в матче "Реал" - "Райо Вальекано" (0:0).

23-летний вингер сборной Бразилии на 74-й минуте игры 12-го тура Ла Лиги получил желтую карточку за споры с судьей.

На 76-й минуте Винисиус ударил локтем полузащитника Иси Паласона - удар пришелся на область груди. Хуан Мартинес Мунуэра не показал бразильцу вторую желтую.

В начале компенсированного времени у Винисиуса случилась стычка с вратарем "Райо" Столе Димитриевски. Македонец поймал мяч в руки за пределами поля, был назначен угловой в пользу "Мадрида", но голкипер не спешил отдать мяч. Винисиус подошел к Столе и слегка толкнул его руками, за этим последовало картинное падение вратаря на землю. Мартинес Мунуэра показал карточку Димитриевски, Винисиуса не удалили.

Отметим, что арбитр пропустил ряд нарушений и на Винисиусе. Например, в середине первого тайма защитник "Райо" Абдул Мумин локтем ударил игрока "Реала" возле своей штрафной, но арбитр не зафиксировал нарушение.

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