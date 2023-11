Примера. Хетафе - Кадис 1:0. Тайм в меньшинстве не помеха

"Хетафе" и "Кадис" выдали очень парадоксальный матч.

В первом тайме при равных составах гости были острее. Удар Наварро головой в перекладину и попытка Рамоса, отраженная Сорией, были очень опасны. В это же время "Хета" играл стерильно.

Дальше на 44-й минуте хозяев подвел их ветеран Джене, заработав вторую желтую - и что мы увидели? Они словно поменялись местами.

В большинстве у "Кадиса" не прошла ни одна атака. Он замедлился, делал слишком много лишних передач, а при потерях нервничал.

В то же время "Хетафе" вдесятером наладил не только отбор, но и доставку мяча на чужую половину. Борха Майораль забил после наигранного углового, но были ведь и другие моменты - опасно бил Гринвуд, чудом не забил Максимович.

9 - @GetafeCFen have scored 9 headed goals in LaLiga 2023/24, more than any other team in the top 5 leagues and the most by a team after their first 12 games of the season since Atlético de Madrid (14) and Real Madrid (10) in 2014/15. Strategy. pic.twitter.com/U0BsBpPwvT