Гранада исключена из Кубка Испании

Клуб испанской Ла Лиги "Гранада" исключён из розыгрыша Кубка Испании из-за участия в матче первого раунда турнира с "Аросой" (3:0) 24-летнего голкипера резервной команды Адриана Лопеса.

Дисциплинарный судья Королевской испанской футбольной федерации принял решение присудить клубу техническое поражение со счётом 0:3, пишет Marca.

"Гранада" была предупреждена о выходе на поле голкипера, который не мог принять участия в Кубке.

После окончания игры руководство "Аросы" подало жалобу на "Гранаду". Таким образом, клуб из Примеры прекращает своё участие в текущем розыгрыше Кубка Испании, а также будет оштрафована на € 6 тыс.