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Гранада исключена из Кубка Испании

Испания

Клуб выпустил на поле игрока резервной команды

Гранада исключена из Кубка Испании

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso

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Клуб испанской Ла Лиги "Гранада" исключён из розыгрыша Кубка Испании из-за участия в матче первого раунда турнира с "Аросой" (3:0) 24-летнего голкипера резервной команды Адриана Лопеса.

Дисциплинарный судья Королевской испанской футбольной федерации принял решение присудить клубу техническое поражение со счётом 0:3, пишет Marca.

"Гранада" была предупреждена о выходе на поле голкипера, который не мог принять участия в Кубке.

После окончания игры руководство "Аросы" подало жалобу на "Гранаду". Таким образом, клуб из Примеры прекращает своё участие в текущем розыгрыше Кубка Испании, а также будет оштрафована на € 6 тыс.

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