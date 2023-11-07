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Гранада исключена из Кубка Испании
Клуб выпустил на поле игрока резервной команды
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso
Клуб испанской Ла Лиги "Гранада" исключён из розыгрыша Кубка Испании из-за участия в матче первого раунда турнира с "Аросой" (3:0) 24-летнего голкипера резервной команды Адриана Лопеса.
Дисциплинарный судья Королевской испанской футбольной федерации принял решение присудить клубу техническое поражение со счётом 0:3, пишет Marca.
"Гранада" была предупреждена о выходе на поле голкипера, который не мог принять участия в Кубке.
После окончания игры руководство "Аросы" подало жалобу на "Гранаду". Таким образом, клуб из Примеры прекращает своё участие в текущем розыгрыше Кубка Испании, а также будет оштрафована на € 6 тыс.
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