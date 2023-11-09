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Ещё на 5 лет. Реал продлил контракт с Федерико Вальверде

Испания

В нынешнем сезоне игрок выступает не очень успешно

Ещё на 5 лет. Реал продлил контракт с Федерико Вальверде

Фото: twitter.com/realmadrid

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Полузащитник "Реала" Федерико Вальверде заключил новое долгосрочное соглашение с мадридским клубом. Об этом пишет пресс-служба мадридского клуба.

Новый контракт 25-летнего уругвайца с мадридцами рассчитан до 2029 года. Федерико перешёл в "Реал" в 2016 году из "Пеньяроля", "сливочные" заплатили за хавбека около € 5 млн. В составе мадридского клуба Вальверде дважды становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне уругвайский полузащитник провёл 12 матчей в рамках Ла Лиги, забил один гол и сделал две результативные передачи.

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