Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ещё на 5 лет. Реал продлил контракт с Федерико Вальверде
В нынешнем сезоне игрок выступает не очень успешно
Фото: twitter.com/realmadrid
Полузащитник "Реала" Федерико Вальверде заключил новое долгосрочное соглашение с мадридским клубом. Об этом пишет пресс-служба мадридского клуба.
Новый контракт 25-летнего уругвайца с мадридцами рассчитан до 2029 года. Федерико перешёл в "Реал" в 2016 году из "Пеньяроля", "сливочные" заплатили за хавбека около € 5 млн. В составе мадридского клуба Вальверде дважды становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также Лигу чемпионов.
В нынешнем сезоне уругвайский полузащитник провёл 12 матчей в рамках Ла Лиги, забил один гол и сделал две результативные передачи.
Популярное сейчас
- Билли Айлиш сделала новую прическу и подверглась насмешкам со стороны фанатов Челси. ФОТО
- Заря – Маккаби. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- Анчелотти: Лунин помог нам выиграть игру, потому что он сделал решающий сейв с пенальти
- Жирона - единоличный лидер, Реал и Барса в тройке. Турнирная таблица Ла Лиги
- Лидер Ман Сити закрутил роман со звездой реалити-шоу. Их выдали одинаковые фото из Парижа. ФОТО
- Марта Костюк вышла замуж - церемония прошла на Кипре. ФОТО