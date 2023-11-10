Реал Мадрид - Валенсия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Реал" на неделе разбил "Брагу" в Лиге чемпионов (3:0), а вот "Валенсия" отдыхала и готовилась к выезду на "Сантьяго Бернабеу". Но поможет ли ей это?

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Для украинских болельщиков матч примечателен тем, что в старте "Реала" выйдет Андрей Лунин - его сделала основным травма Кепы. Касательно Романа Яремчука из "Валенсии", то его стоит ждать только на замену - конкуренцию Уго Дуро он проигрывает вчистую.

От этого матча ждем позиционного давления "Реала" и контратак "Летучих мышей". Рубен Бараха построил агрессивную, вертикальную команду, которая уже била в этом сезоне "Севилью" (2:1) и "Атлетико" (3:0). Она никого не боится.

Поможет ли "Валенсии" бесстрашие на "Бернабеу" - узнаем в субботу, 11 ноября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало - в 22:00 по Киеву.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Реал Мадрид - Валенсія Смотреть трансляцию

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