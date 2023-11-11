Примера. Атлетик - Сельта 4:3. С развязкой на 98-й минуте!

Бывают матчи, как шахматные партии, а бывают, как уличные драки.

Рафа Бенитес и Эрнесто Вальверде прослыли мастерами шахмат, но сегодня игроки решили за них, что им по душе именно махач - и устроили его.

Аспас забил первый гол в сезоне идеальным ударом издали - 0:1. Сансет сравнял счет, воспользовавшись рикошетом - 1:1.

Бамба вколотил мяч с линии штрафной в затяжной атаке - 1:2. Гурусета почти сразу его сравнял, замкнув прострел Нико, а в начале второй половины еще и вывел своих вперед, добив мяч после удара все того же Нико и сэйва Гуаиты - 3:2.

Аспас выкатил Странд Ларсену на пустые ворота, сделав счет 3:3, но даже имея гол плюс пас Яго умудрился стать антигероем для своих. В концовке он вызвался бить пенальти, и не смог пробить Симона.

Unai Simon SAVES Iago Aspas’s penalty attempt. ????????????pic.twitter.com/3EDbW7Phli — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) November 10, 2023

В ответ баски заработали свой 11-метровый, когда на табло уже заканчивалось добавленное время (Мингесе большой привет!) - и Беренгер с точки был точен.

В таблице после победы "Атлетик" идет 5-м с 24 очками, его претензии на еврокубки обретают форму. У "Сельты" же 7 баллов и аномально низкая 18-я строчка, но боссы клуба уже уведомили, что Рафу Бенитеса не снимут. У него карт-бланш надолго.

13-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Сельта" - 4:3

Голы: Сансет, 37, Гурусета, 45+5, 52, Беренгер, 90+8 (с пенальти) - Аспас, 25, Бамба, 41, Странд Ларсен, 66

"Атлетик": Симон - де Маркос, Вивиан, Паредес, Лекуэ - Весга (Дани Гарсия, 69), де Галларета - Уильямс (Беренгер, 80), Сансет (Унаи Гомес, 85), Нико Уильямс - Гурусета (Рауль Гарсия, 80)

"Сельта": Гуаита - Васкес, Старфельт, Нуньес, Ману Санчес - Мингеса, Бельтран (де ла Торре, 69), Дотор, Бамба (Серви, 84) - Странд Ларсен (Дувикас, 89), Аспас

Предупреждения: Симон, 56 - Аспас, 39