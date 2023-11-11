Цыганков и Довбык - одни из лучших игроков матча Райо Вальекано - Жирона

Артем Довбик за игру с "Райо Вальекано" получил оценки 7,5 и 7,3 от WhoScored и Sofacrore соответственно. Нападающий отметился голом.

Виктор Цыганков имеет 7,3 от WhoScored и 7,8 от Sofacrore. Украинец в этой игре записал на свой счет ассист.

Лучшим же игроком признан голкипер "Жироны" Пауло Гассанига, который совершил 9 сейвов. Его оценки - 8,8 и 9,1.

"Жирона" победила "Райо Вальекано" 1:2 на выезде, закрепившись на первом месте Ла Лиги.