Яремчук вышел на поле в игре с Реалом

Нападающий "Валенсии" Роман Яремчук появился на поле в матче с мадридским "Реалом" на 70-ой минуте.

По состоянию на сейчас его команда проигрывает со счетом 4:0. Голы забивали Карвахаль, Родриго и дважды Винисиус Жуниор.

Для Яремчука это будет 8-й матч за "Валенсию" в этом сезоне. Пока голов от нападающего не было.