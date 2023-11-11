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Яремчук вышел на поле в игре с Реалом

Испания
Обновлено

Правда, похоже, можно надеяться хотя бы на гол престижа

Яремчук вышел на поле в игре с Реалом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Нападающий "Валенсии" Роман Яремчук появился на поле в матче с мадридским "Реалом" на 70-ой минуте.

По состоянию на сейчас его команда проигрывает со счетом 4:0. Голы забивали Карвахаль, Родриго и дважды Винисиус Жуниор.

Для Яремчука это будет 8-й матч за "Валенсию" в этом сезоне. Пока голов от нападающего не было.

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