Испания
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Яремчук вышел на поле в игре с Реалом
Правда, похоже, можно надеяться хотя бы на гол престижа
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Валенсии" Роман Яремчук появился на поле в матче с мадридским "Реалом" на 70-ой минуте.
По состоянию на сейчас его команда проигрывает со счетом 4:0. Голы забивали Карвахаль, Родриго и дважды Винисиус Жуниор.
Для Яремчука это будет 8-й матч за "Валенсию" в этом сезоне. Пока голов от нападающего не было.
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