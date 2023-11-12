Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Несмотря на травму. Анчелотти заявил, что Беллингем поедет в сборную Англии
Однако играть вряд ли будет
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал, поедет ли травмированный полузащитник команды Джуд Беллингем на сбор своей национальной команды.
“Беллингем присоединится к сборной Англии, чтобы его проверил медицинский персонал. Я думаю, он вернется, потому что он тоже не будет играть с ними”, - сказал Анчелотти.
Отметим, что Беллингем травмировался впервые за сезон. Он не попал в заявку на вчерашний матч против “Валенсии”, а предыдущий поединок с “Брагой” провел на скамье для запасных.
Всего в этом сезоне на счету полузащитника 13 голов и три ассиста в 14 матчах за "Реал". В том числе он является наиболее результативным игроком Ла Лиги на данный момент, опережая второго Артема Довбика на одно голевое действие (12 против 11).
Сборная Англии в ноябре проведет два заключительных матча отбора на Евро-2024. 17 числа подопечные Саутгейта встретятся с Мальтой в Лондоне, а 20 ноября сыграют с Северной Македонией в Скопье.
Популярное сейчас
- Отстоять насухо не удалось. Как Лунин пропустил гол от Валенсии. ВИДЕО
- Кривбасс - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12.11.2023
- Примера. Реал Мадрид - Валенсия 5:1. Никогда не злите Винисиуса
- Анчелотти - о словах Пике про победы Реала в ЛЧ: Жерар живет в своем мире
- Красотка дня. Роскошная жена иконы Лацио Чиро Иммобиле. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная девушка защитника Шахтера, который постарается остановиться Динамо. ФОТО