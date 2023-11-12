Несмотря на травму. Анчелотти заявил, что Беллингем поедет в сборную Англии

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал, поедет ли травмированный полузащитник команды Джуд Беллингем на сбор своей национальной команды.

“Беллингем присоединится к сборной Англии, чтобы его проверил медицинский персонал. Я думаю, он вернется, потому что он тоже не будет играть с ними”, - сказал Анчелотти.

Отметим, что Беллингем травмировался впервые за сезон. Он не попал в заявку на вчерашний матч против “Валенсии”, а предыдущий поединок с “Брагой” провел на скамье для запасных.

Всего в этом сезоне на счету полузащитника 13 голов и три ассиста в 14 матчах за "Реал". В том числе он является наиболее результативным игроком Ла Лиги на данный момент, опережая второго Артема Довбика на одно голевое действие (12 против 11).

Сборная Англии в ноябре проведет два заключительных матча отбора на Евро-2024. 17 числа подопечные Саутгейта встретятся с Мальтой в Лондоне, а 20 ноября сыграют с Северной Македонией в Скопье.