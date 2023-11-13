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Примера. Атлетико потопил Желтую Субмарину, шедевр Ракитича украсил дерби Севильи

Испания
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Один результат справедливый, другой - нет

Примера. Атлетико потопил Желтую Субмарину, шедевр Ракитича украсил дерби Севильи

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Florencia Tan Jun

Роман Синчук Автор UA-Футбол
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"Севилья" не побеждает в матчах с профессионалами с 26 сентября, а вот "Бетис" наоборот с 21 сентября не проигрывает. В дерби это было хорошо заметно.

По сути, "Бетис" обязан был побеждать крупно. Только он играл сегодня на победу; "Севилья" сугубо отбивалась, и даже это делала плохо.

Уже на 1-й минуте Иско головой с пяти метров попал в Дмитровича.

На 3-й минуте уже Гвидо Родригес расстреливал ворота, но тоже пробил в серба.

На 13-й минуте Бельерин наконец забил, но судья увидел крошечный офсайд в развитии атаки.

Ближе к перерыву начался сезон нереализации от Айосе Переса. Один раз он пальнул выше ворот с линии вратарского; затем ударил в штангу, предварительно отправив "в буфет" двух защитников; потом еще раз после дриблинга попал во вратаря.

Когда на 72-й минуте Айосе наконец добил мяч в сетку после стандарта, показалось, что проклятие снято, и дальше пойдет легче. Но куда там.

Иван Ракитич внезапно разразился дальним ударом такой силы и точности, что ахнули даже фаны "Бетиса".

Обидная для них ничья, но ничего не поделаешь - надо лучше реализовывать моменты. В таблице "Бетис" с 21 очком идет 7-м; у "Севильи" - 12 баллов, 13-е место и всего одна победа над любителями в Кубке за месяц работы уругвайца Диего Алонсо. Сомнения в его профпригодности растут.

13-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Бетис" - 1:1

Голы: Ракитич, 79 - Айосе Перес, 72

"Севилья": Дмитрович - Навас (Хуанлу, 87), Баде, Гудель, Педроса - Сумаре - Окампос (Сусо, 73), Ракитич, Соу (Мариано, 87), Оливер (Лукебакьо, 62) - Эн-Несири

"Бетис": Вьетес - Бельерин, Песселья, Рияд, Миранда (Абнер, 65) - Гвидо Родригес, Рока - Диао (Абде, 64), Иско, Айосе Перес - Виллиан Жозе (Луис Энрике, 76)

Предупреждения: Гудель, 27 - Миранда, 42

"Матрасники" не словом, а делом доказали свое желание вернуть титул на "Метрополитано". Ну очень харАктерная победа.

"Вильярреал" бился, пока мог. Первые полчаса от гостей и подавно были прекрасны - они забили один мяч и могли рассчитывать еще на два, но здорово сыграл Облак

Что было дальше? Да просто гости играли слишком энергозатратно и начали уставать; в то же время лидеры "Атлетико" наоборот проснулись.

Мората немилосердно мазал в обоих таймах, словно в футболке "Челси", но и без него у Диего Симеоне нашлись бомбардиры. В первом тайме силовой прострел Гризманна на дальней штанге замкнул номинальный центрбек Витсель.

Во втором тайме "Атлетико" долго бился лбом о стену, штамповал нереализованные моменты и голы из офсайдов, пока на 80-й минуте хрестоматийная атака не удалась ветеранам. Коке забросил на Льоренте, тот прострелил на Гризманна - и это 2:1.

Еще пять минут - и теперь уже молодежь "Атлетико" показала класс; это Барриос в контратаке сделал гол для Лино.

Оба, кстати, вышли на замену, а у "Вильярреала" вынужденно оставались на поле 35-летний Капу и 34-летний Парехо. Вот что такое длина скамейки в современном футболе. Не в последнюю очередь благодаря ей "Атлетико" в таблице идет 4-м с 28 очками и матчем в запасе. "Желтая субмарина", в свою очередь, лишь 14-я с 12 очками.

13-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Вильярреал" - 3:1

Голы: Витсель, 45+1, Гризманн, 80, Самуэл Лино, 86 - Жерар Морено, 20

"Атлетико": Облак - Витсель, Хименес, Эрмосо - Молина (Барриос, 70), де Пауль (Корреа, 65), Коке, Сауль (Льоренте, 46), Рикельме (Самуэл Лино, 65) - Гризманн, Мората (Сеюнчу, 89)

"Вильярреал": Йоргенсен - Альти, Альбиоль, Куэнка, Альберто Морено (Бреретон, 83) - Пино (Ахомач, 46), Капу, Парехо, Баэна (Ромеро, 74) - Жерар Морено, Серлот (Терратс, 36)

Предупреждения: Капу, 45+1, Ахомач, 77

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