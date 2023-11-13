Примера. Атлетико потопил Желтую Субмарину, шедевр Ракитича украсил дерби Севильи

"Севилья" не побеждает в матчах с профессионалами с 26 сентября, а вот "Бетис" наоборот с 21 сентября не проигрывает. В дерби это было хорошо заметно.

По сути, "Бетис" обязан был побеждать крупно. Только он играл сегодня на победу; "Севилья" сугубо отбивалась, и даже это делала плохо.

Уже на 1-й минуте Иско головой с пяти метров попал в Дмитровича.

На 3-й минуте уже Гвидо Родригес расстреливал ворота, но тоже пробил в серба.

4 - Diego Alonso became only the second manager in LaLiga history to draw each of his first four games in the competition, after José Manuel Corral at Deportivo La Coruña in 1997. Difficulty. pic.twitter.com/QG5rozXyKd — OptaJose (@OptaJose) November 12, 2023

На 13-й минуте Бельерин наконец забил, но судья увидел крошечный офсайд в развитии атаки.

Ближе к перерыву начался сезон нереализации от Айосе Переса. Один раз он пальнул выше ворот с линии вратарского; затем ударил в штангу, предварительно отправив "в буфет" двух защитников; потом еще раз после дриблинга попал во вратаря.

Когда на 72-й минуте Айосе наконец добил мяч в сетку после стандарта, показалось, что проклятие снято, и дальше пойдет легче. Но куда там.

Иван Ракитич внезапно разразился дальним ударом такой силы и точности, что ахнули даже фаны "Бетиса".

Обидная для них ничья, но ничего не поделаешь - надо лучше реализовывать моменты. В таблице "Бетис" с 21 очком идет 7-м; у "Севильи" - 12 баллов, 13-е место и всего одна победа над любителями в Кубке за месяц работы уругвайца Диего Алонсо. Сомнения в его профпригодности растут.

13-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Бетис" - 1:1

Голы: Ракитич, 79 - Айосе Перес, 72

"Севилья": Дмитрович - Навас (Хуанлу, 87), Баде, Гудель, Педроса - Сумаре - Окампос (Сусо, 73), Ракитич, Соу (Мариано, 87), Оливер (Лукебакьо, 62) - Эн-Несири

"Бетис": Вьетес - Бельерин, Песселья, Рияд, Миранда (Абнер, 65) - Гвидо Родригес, Рока - Диао (Абде, 64), Иско, Айосе Перес - Виллиан Жозе (Луис Энрике, 76)

Предупреждения: Гудель, 27 - Миранда, 42

"Матрасники" не словом, а делом доказали свое желание вернуть титул на "Метрополитано". Ну очень харАктерная победа.

"Вильярреал" бился, пока мог. Первые полчаса от гостей и подавно были прекрасны - они забили один мяч и могли рассчитывать еще на два, но здорово сыграл Облак

Что было дальше? Да просто гости играли слишком энергозатратно и начали уставать; в то же время лидеры "Атлетико" наоборот проснулись.

Antoine Griezmann scored his 169th Atlético goal to equal Adrián Escudero as the club’s second all-time top scorer ???? pic.twitter.com/X7BHwr8awb — B/R Football (@brfootball) November 12, 2023

Мората немилосердно мазал в обоих таймах, словно в футболке "Челси", но и без него у Диего Симеоне нашлись бомбардиры. В первом тайме силовой прострел Гризманна на дальней штанге замкнул номинальный центрбек Витсель.

Во втором тайме "Атлетико" долго бился лбом о стену, штамповал нереализованные моменты и голы из офсайдов, пока на 80-й минуте хрестоматийная атака не удалась ветеранам. Коке забросил на Льоренте, тот прострелил на Гризманна - и это 2:1.

Еще пять минут - и теперь уже молодежь "Атлетико" показала класс; это Барриос в контратаке сделал гол для Лино.

Оба, кстати, вышли на замену, а у "Вильярреала" вынужденно оставались на поле 35-летний Капу и 34-летний Парехо. Вот что такое длина скамейки в современном футболе. Не в последнюю очередь благодаря ей "Атлетико" в таблице идет 4-м с 28 очками и матчем в запасе. "Желтая субмарина", в свою очередь, лишь 14-я с 12 очками.

Las 8 victorias del Atlético de Madrid en casa:



???? 3-1 vs Granada.

???? 3-1 vs Real Madrid

???? 3-2 vs Cádiz

???? 3-2 vs Feyenoord

???? 2-1 vs Real Sociedad

???? 2-1 vs Alavés

???? 6-0 vs Celtic

???? 3-1 vs Villarreal



EL METROPOLITANO ES UN FORTÍN. pic.twitter.com/zg7bCbdjKm — Iván (@IvaanBlanco26) November 12, 2023

13-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Вильярреал" - 3:1

Голы: Витсель, 45+1, Гризманн, 80, Самуэл Лино, 86 - Жерар Морено, 20

"Атлетико": Облак - Витсель, Хименес, Эрмосо - Молина (Барриос, 70), де Пауль (Корреа, 65), Коке, Сауль (Льоренте, 46), Рикельме (Самуэл Лино, 65) - Гризманн, Мората (Сеюнчу, 89)

"Вильярреал": Йоргенсен - Альти, Альбиоль, Куэнка, Альберто Морено (Бреретон, 83) - Пино (Ахомач, 46), Капу, Парехо, Баэна (Ромеро, 74) - Жерар Морено, Серлот (Терратс, 36)

Предупреждения: Капу, 45+1, Ахомач, 77