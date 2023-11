Примера. Атлетико потопил Желтую Субмарину, шедевр Ракитича украсил дерби Севильи

"Севилья" не побеждает в матчах с профессионалами с 26 сентября, а вот "Бетис" наоборот с 21 сентября не проигрывает. В дерби это было хорошо заметно.

По сути, "Бетис" обязан был побеждать крупно. Только он играл сегодня на победу; "Севилья" сугубо отбивалась, и даже это делала плохо.

Уже на 1-й минуте Иско головой с пяти метров попал в Дмитровича.

На 3-й минуте уже Гвидо Родригес расстреливал ворота, но тоже пробил в серба.

4 - Diego Alonso became only the second manager in LaLiga history to draw each of his first four games in the competition, after José Manuel Corral at Deportivo La Coruña in 1997. Difficulty. pic.twitter.com/QG5rozXyKd