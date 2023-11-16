Хоселу: Ямаль - жемчужина нашей страны, мы должны всячески поддерживать его

Нападающий "Реала" Хоселу высказался о потенциале Ламина Ямаля из "Барселоны".

- Мы должны заботиться о Ямале, он - жемчужина нашей страны, и мы должны всячески поддерживать его и помогать ему каждый день.

- Ты ему что-нибудь сказал?

- Нет, нет, нет, нет, нет. Бедняги и так надоедают. Он фантастический парень, и здесь все, что мы делаем - это поддерживаем его, потому что я думаю, что он станет фундаментальной фигурой в национальной команде, - сказал Хоселу.