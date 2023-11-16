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Хоселу: Ямаль - жемчужина нашей страны, мы должны всячески поддерживать его

Испания

Нападающий Реала высказался о потенциале Ямаля

Хоселу: Ямаль - жемчужина нашей страны, мы должны всячески поддерживать его

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

UA-Футбол
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Нападающий "Реала" Хоселу высказался о потенциале Ламина Ямаля из "Барселоны".

- Мы должны заботиться о Ямале, он - жемчужина нашей страны, и мы должны всячески поддерживать его и помогать ему каждый день.

- Ты ему что-нибудь сказал?

- Нет, нет, нет, нет, нет. Бедняги и так надоедают. Он фантастический парень, и здесь все, что мы делаем - это поддерживаем его, потому что я думаю, что он станет фундаментальной фигурой в национальной команде, - сказал Хоселу.

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Хоселу Барселона Реал (Мадрид) Ламин Ямал
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Источник:
cope
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