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Хоселу: Ямаль - жемчужина нашей страны, мы должны всячески поддерживать его
Нападающий Реала высказался о потенциале Ямаля
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
Нападающий "Реала" Хоселу высказался о потенциале Ламина Ямаля из "Барселоны".
- Мы должны заботиться о Ямале, он - жемчужина нашей страны, и мы должны всячески поддерживать его и помогать ему каждый день.
- Ты ему что-нибудь сказал?
- Нет, нет, нет, нет, нет. Бедняги и так надоедают. Он фантастический парень, и здесь все, что мы делаем - это поддерживаем его, потому что я думаю, что он станет фундаментальной фигурой в национальной команде, - сказал Хоселу.
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