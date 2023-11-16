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Лидер Реал Сосьедада травмировался в матче за сборную Испании

Испания

Микель Оярсабаль завершил матч досрочно

Лидер Реал Сосьедада травмировался в матче за сборную Испании

Фото: Faisal HQ, Twitter

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Лидер и лучший бомбардир "Реал Сосьедада" Микель Оярсабаль повредил бедро в матче за сборную Испании против команды Кипра.

При счете 3:0 в пользу испанцев пытался дотянуться до прострела, в результате чего получил травму. Вместо него на поле вышел Родриго Рикельме.

Отметим, что Оярсабаль принял участие в двух результативных атаках сборной Испании: на 22-й минуте вингер забил гол, а на 28-й стал автором голевой передачи.

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Испания Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Микель Оярсабаль
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