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Реал потерял одного из основных полузащитников до конца года

Испания

У игрока разрыв внешней боковой связки колена

Реал потерял одного из основных полузащитников до конца года

Фото: twitter.com/Camavinga

Новина українською
Новина українською

Полузащитник мадридского "Реала" Эдуарду Камавинга пропустит от двух до двух с половиной месяцев из-за травмы колена. Об этом пишет журналист COPE Аранча Родригес.

По данным источника, у французского игрока диагностирован разрыв внешней боковой связки колена.

Напомним, 21-летний хавбек получил травму на тренировке сборной Франции в результате столкновения с вингером "ПСЖ" Усманом Дембеле.

В нынешнем сезоне Камавинга провёл 13 матчей за мадридский "Реал" в рамках чемпионата Испании, не записав на свой счёт результативных действий.

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Реал (Мадрид) Эдуарду Камавинга
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