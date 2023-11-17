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Реал потерял одного из основных полузащитников до конца года
У игрока разрыв внешней боковой связки колена
Фото: twitter.com/Camavinga
Полузащитник мадридского "Реала" Эдуарду Камавинга пропустит от двух до двух с половиной месяцев из-за травмы колена. Об этом пишет журналист COPE Аранча Родригес.
По данным источника, у французского игрока диагностирован разрыв внешней боковой связки колена.
Напомним, 21-летний хавбек получил травму на тренировке сборной Франции в результате столкновения с вингером "ПСЖ" Усманом Дембеле.
В нынешнем сезоне Камавинга провёл 13 матчей за мадридский "Реал" в рамках чемпионата Испании, не записав на свой счёт результативных действий.
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