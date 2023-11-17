  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Винисиус о травме: Думаю, та же, что и в прошлый раз. Вряд ли сыграю против Аргентины
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Винисиус о травме: Думаю, та же, что и в прошлый раз. Вряд ли сыграю против Аргентины

Испания

Винисиус рассказал о травме

Винисиус о травме: Думаю, та же, что и в прошлый раз. Вряд ли сыграю против Аргентины

Фото: twitter.com/CBF_Futebol

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Винисиус Жуниор высказался о травме, полученной в матче с Колумбией (1:2).

Игрок "Реала" был заменен на 27-й минуте. Когда он шел в раздевалку в перерыве игры, к его левому бедру был прикреплен пакет со льдом.

- Думаю, это та же травма, что и в прошлый раз. Я ускорился и почувствовал заднюю.

- Вы сможете сыграть против Аргентины?

- Думаю, будет сложно. Учитывая то, что говорят врачи, я думаю, что это маловероятно. Но мы сделаем все возможное, - сказал Винисиус.

22 ноября сборная Бразилии дома сыграет против Аргентины в квалификации ЧМ-2022.

На старте сезона Винисиус пропустил около месяца из-за травмы бицепса бедра.

По теме
yellow-arrow
Луис Рубиалес отстранен от футбола на 3 года
yellow-arrow
Джуд Беллингем получил награду Golden Boy - 2023
yellow-arrow
Ямаль о споре с Левандовским: Роберт уже объяснил - такое случается на поле. Никаких проблем нет
Винисиус Бразилия Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
theathletic
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости