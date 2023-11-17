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Винисиус о травме: Думаю, та же, что и в прошлый раз. Вряд ли сыграю против Аргентины
Винисиус рассказал о травме
Фото: twitter.com/CBF_Futebol
Винисиус Жуниор высказался о травме, полученной в матче с Колумбией (1:2).
Игрок "Реала" был заменен на 27-й минуте. Когда он шел в раздевалку в перерыве игры, к его левому бедру был прикреплен пакет со льдом.
- Думаю, это та же травма, что и в прошлый раз. Я ускорился и почувствовал заднюю.
- Вы сможете сыграть против Аргентины?
- Думаю, будет сложно. Учитывая то, что говорят врачи, я думаю, что это маловероятно. Но мы сделаем все возможное, - сказал Винисиус.
22 ноября сборная Бразилии дома сыграет против Аргентины в квалификации ЧМ-2022.
На старте сезона Винисиус пропустил около месяца из-за травмы бицепса бедра.
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