Винисиус о травме: Думаю, та же, что и в прошлый раз. Вряд ли сыграю против Аргентины

Винисиус Жуниор высказался о травме, полученной в матче с Колумбией (1:2).

Игрок "Реала" был заменен на 27-й минуте. Когда он шел в раздевалку в перерыве игры, к его левому бедру был прикреплен пакет со льдом.

- Думаю, это та же травма, что и в прошлый раз. Я ускорился и почувствовал заднюю.

- Вы сможете сыграть против Аргентины?

- Думаю, будет сложно. Учитывая то, что говорят врачи, я думаю, что это маловероятно. Но мы сделаем все возможное, - сказал Винисиус.