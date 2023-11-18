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Тоттенхэм заинтересован в покупке вингера Барселоны
Английский клуб заинтересован в Рафиньи
Фото: twitter.com/LUFC
По информации Football Espana, "Тоттенхэм" заинтересован в приобретении Рафиньи.
По данным источника "Тоттенхэм" намерен приобрести вингера "Барселоны" летом 2024 года за 70 млн евро. "Шпоры" считают, что "Барселона" согласиться продать бразильца, ведь это поможет ей преодолеть часть финансовых трудностей.
Напомним, Рафинья присоединился к "Барселоне" летом 2022 года. В текущем сезоне он провел 11 матчей, отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с каталонским клубом рассчитан до конца июня 2027 года.
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