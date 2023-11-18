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Тоттенхэм заинтересован в покупке вингера Барселоны

Испания

Английский клуб заинтересован в Рафиньи

Тоттенхэм заинтересован в покупке вингера Барселоны

Фото: twitter.com/LUFC

UA-Футбол
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По информации Football Espana, "Тоттенхэм" заинтересован в приобретении Рафиньи.

По данным источника "Тоттенхэм" намерен приобрести вингера "Барселоны" летом 2024 года за 70 млн евро. "Шпоры" считают, что "Барселона" согласиться продать бразильца, ведь это поможет ей преодолеть часть финансовых трудностей.

Напомним, Рафинья присоединился к "Барселоне" летом 2022 года. В текущем сезоне он провел 11 матчей, отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с каталонским клубом рассчитан до конца июня 2027 года.

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Рафинья Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
Football Espana
Комментарии
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Баpceлиниуc
18.11.2023 в 13:05
70 млн евро за это бревно??? Вам какой ленточкой перевязать?
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Комментарии 1
avatar
Баpceлиниуc
18.11.2023 в 13:05
70 млн евро за это бревно??? Вам какой ленточкой перевязать?
Ответить
0
0

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