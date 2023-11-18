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Вингер Реал Мадрида пропустит больше месяца из-за травмы

Испания

Бразилец не сыграет месяц из-за травмы

Вингер Реал Мадрида пропустит больше месяца из-за травмы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Вингер "Реал Мадрида" и сборной Бразилии Винисиус Жуниор получил повреждение левого бедра в игре с Колумбией в квалификации ЧМ-2026.

По информации The Athletic, Винисиус вернулся в расположение "Реала". Он пройдет дополнительное обследование, вероятнее всего футболист пропустит до шести недель из-за этой травмы.

Напомним, в текущем сезоне Винисиус Жуниор провел 10 матчей и забил 4 гола.

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Реал (Мадрид) Винисиус Джуниор
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Источник:
The Athletic
Комментарии
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Баpceлиниуc
18.11.2023 в 16:03
Винька плюс Камавинга это под дых, это да.
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Комментарии 1
avatar
Баpceлиниуc
18.11.2023 в 16:03
Винька плюс Камавинга это под дых, это да.
Ответить
0
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