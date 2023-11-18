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Вингер Реал Мадрида пропустит больше месяца из-за травмы
Бразилец не сыграет месяц из-за травмы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Реал Мадрида" и сборной Бразилии Винисиус Жуниор получил повреждение левого бедра в игре с Колумбией в квалификации ЧМ-2026.
По информации The Athletic, Винисиус вернулся в расположение "Реала". Он пройдет дополнительное обследование, вероятнее всего футболист пропустит до шести недель из-за этой травмы.
Напомним, в текущем сезоне Винисиус Жуниор провел 10 матчей и забил 4 гола.
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Источник:The Athletic
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Баpceлиниуc
18.11.2023 в 16:03
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