Мадридский Реал и Барселона ведут борьбу за 16-летнего игрока

Реал совершил шаг в направлении подписания соглашения с 16-летним игроком. Во вторник представители связались с клубом Палмейрас, где играет молодой талант, для решения вопросов связанных с возможным трансфером.

Бразильца называют "Мессиньо" из-за схожего стиля игры с Лионелем Месси, сейчас Эстевао Виллиан привлекает внимание на чемпионате мира U17 в Индонезии.

Эстевао имеет симпатию к Барселоне, но Реал готов конкурировать за его подписание.

Отметим, что стоимость игрока составляет 60 миллионов евро, также за футболистом следят такие клубы: Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Челси и ПСЖ. Сейчас вопрос подписания бразильца остается открытыми, но известно, что Барселона имеет преимущество в этой борьбе.