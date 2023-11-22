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Мадридский Реал и Барселона ведут борьбу за 16-летнего игрока

Испания
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Два пестижных клуба ведут борьбу за бразильца Эстевао Виллиана. Его сравнивают с Лионелем Месси

Мадридский Реал и Барселона ведут борьбу за 16-летнего игрока

football-espana.net

UA-Футбол
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Реал совершил шаг в направлении подписания соглашения с 16-летним игроком. Во вторник представители связались с клубом Палмейрас, где играет молодой талант, для решения вопросов связанных с возможным трансфером.

Бразильца называют "Мессиньо" из-за схожего стиля игры с Лионелем Месси, сейчас Эстевао Виллиан привлекает внимание на чемпионате мира U17 в Индонезии.

Эстевао имеет симпатию к Барселоне, но Реал готов конкурировать за его подписание.
Отметим, что стоимость игрока составляет 60 миллионов евро, также за футболистом следят такие клубы: Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Челси и ПСЖ. Сейчас вопрос подписания бразильца остается открытыми, но известно, что Барселона имеет преимущество в этой борьбе.

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Бразилия Барселона Барселона - Реал
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Источник:
allfootballapp.com
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