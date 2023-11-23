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Манчестер Сити определился с будущим Савиньо: долгосрочная аренда в Жироне

Испания
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Манчестер Сити готовится оставить 19-летнего игрока в аренде

Манчестер Сити определился с будущим Савиньо: долгосрочная аренда в Жироне

isport.ua

UA-Футбол
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Молодой талант Ла Лиги Савиньо привлекает внимание топ-клубов, но "Манчестер Сити" уже решил дальнейшее будущее игрока. Английский клуб хочет оставить бразильского нападающего в аренде "Жироне".

Савиньо впечатляет своими выступлениями в составе текущего клуба. В этом сезоне отыграл 14 матчей и отметился пятью забитыми мячами.

По информации fichajes, "Барселона" заинтересована в подписании 19-летнего игрока. Стратегия "Сити" предусматривает длительную долговременную аренду в Ла Лиге. Такое решение дает дополнительное время для развития и адаптации молодого футболиста.

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Испания Манчестер Сити Жирона
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Источник:
fichajes
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