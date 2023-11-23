Манчестер Сити определился с будущим Савиньо: долгосрочная аренда в Жироне

Молодой талант Ла Лиги Савиньо привлекает внимание топ-клубов, но "Манчестер Сити" уже решил дальнейшее будущее игрока. Английский клуб хочет оставить бразильского нападающего в аренде "Жироне".

Савиньо впечатляет своими выступлениями в составе текущего клуба. В этом сезоне отыграл 14 матчей и отметился пятью забитыми мячами.

По информации fichajes, "Барселона" заинтересована в подписании 19-летнего игрока. Стратегия "Сити" предусматривает длительную долговременную аренду в Ла Лиге. Такое решение дает дополнительное время для развития и адаптации молодого футболиста.