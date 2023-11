Метаморфозы Эль Чоло: как самая скучная команда Испании превратилась в самую веселую

Диего Симеоне много лет раздражал соперников, убегая в раздевалку сразу после свистка.

В этом сезоне он начал оставаться на своем месте подольше. Пожать руку коллеге – ритуал, конечно, но для Чоло важнее реакция трибун:

"Сейчас я остаюсь, потому что хочу еще немного насладиться моментом".

Симеоне имеет на это право. Его команда не только идет по графику "Реала" в таблице, но и вторая по результативности в Ла Лиге, опережая "Сливочных" и "Барселону". Таких цифр не было никогда.

За весь чемпионский сезон-2020/21 "Матрасники" забили 67 голов; сейчас – 29 в 12 турах.

Вместе с тем оборона "Атлетико" уже пропустила 12 голов – всего на 6 меньше, чем за всю Ла Лигу-2015/16.

И нет, Симеоне не потерял контроль. Напротив! Мы имеем дело с одной из самых смелых тренерских метаморфоз в XXI веке. Человек, построивший бетонную стену для Месси и Роналду, превратился в главного аниматора Ла Лиги, чтобы не быть выброшенным на обочину.

***

"Мне никогда не приходило в голову подать в отставку, но в прошлом ноябре была самая низкая точка. Я собрал команду – и она не отреагировала, как всегда. Это был словно знак "стоп".

Эль Чоло морщится, вспоминая те времена. "Атлетико" впервые под его руководством не вышел в евровесну, а в чемпионате терял очки с "Кадисом", "Альмерией", "Мальоркой". Дошло до того, что гендир Мигель Хиль Марин, который в 2016-м приезжал в Аргентину уговаривать его остаться, заговорил об "эре после Диего".

То, как Чоло спасся, будут изучать на тренерских курсах, это точно. Здесь вам и тактика, и тимбилдинг, и гибкость, и все, что угодно.

????????️| Koke: “I think that the mister [Diego Simeone] will continue in Atleti for the 2023/24 season. I can't tell you anything else because I don't know who decides in this kind of situations.” @rne pic.twitter.com/NA6imhBvLB — Atletico Universe (@atletiuniverse) March 10, 2023

Аренда Жоау Феликса - боссы долго на нее не решались, ведь парень обошелся в 120 млн и иногда дарил "Метрополитано" моменты магии. Симеоне, однако, настоял на своем:

"Если ты не понимаешь правил места, куда попал, тогда у тебя возникает много проблем".

Конечно, речь не только об отрешенности на поле, где Жоау зачастую играл во что-то свое. Дело и в конфликтах в раздевалке.

Ко всему, стремление Феликса вести игру перекрывало кислород Антуану Гризманну, который после ухода Жоау получил желаемую роль свободного художника и в ней стал едва ли не самой влиятельной фигурой в Ла Лиге. 15+16 в прошлом чемпионате; 12 голов в 16 матчах текущего.

Antoine Griezmann - 2023/24 So Far



[Re-upload from 07/10/2023] pic.twitter.com/a9Tg9Q15P9 — Ovi????️ (@Oviezmann) November 2, 2023

Феликс играл на той же позиции, но не обеспечивал и половины вклада Гризманна. Правота Симеоне очевидна.

***

Дальше было еще одно важное открытие – это Марио Эрмосо.

Еще осенью 2022-го этот защитник трижды вышел в старте, и как-то раз заработал удаление за 2 минуты. И что имеем сейчас? Без Эрмосо нет "Матрасников".

Лишь во второй половине прошлого сезона Марио приложил ногу к 13 забитым голам. В текущем сезоне он на 4-м месте в Ла Лиге среди полевых игроков по количеству лонгболов (4,9), и при этом их точность – 87%.

Фокус, проделанный Симеоне, по-ученому называют "инвертированный опорник". В переводе на человеческий – Эрмосо при обороне играет центрбека, а в позиционных атаках разыгрывает мяч с позиции опорного.

Это очень важно для Эль Чоло, поскольку после уходов Родри и Томаса Парти клуб так и не подписал элитную замену. Тренер пробовал Торрейру, Эрреру, Кондогбья, даже Коке отодвигал, но все не то.

Со сменой роли 27-летнего Эрмосо "Атлетико" получил контроль, которого не было давно. Сауль и Льоренте смогли подняться выше, насытив вариантами последнюю треть; сюда же добавьте Гризманна, постоянно создающего перегруз в зонах, где соперник наиболее уязвим. Параллельно фланги – Молина и Самуэл Лино – растягивают и без того шокированного количеством "Матрасников" соперника по ширине. И кто это выдержит?

Передачи Эрмосо на Молину – это уже визитная карточка этого "Атлетико". Так был забит не один гол.

Другой рабочий вариант – Витсель на Лино. Аксель в новой модели Симеоне тоже центрбек, и он подменяет Эрмосо, когда на него слишком активно давит соперник.

????️| Javier Aguirre (current Mallorca and former Atleti coach):



“None of us would put Lino or Riquelme as full-backs, or even Witsel as a center-back, yet Cholo has them defending. Cholo is a genius.”



[via @ellarguero] pic.twitter.com/qtU7R8POGI — Atletico Universe (@atletiuniverse) November 23, 2023

Таким образом, в тройке защитников, собственно, оборонец только один – это Хосе Хименес. Ясно, что его мало для спокойствия у ворот Облака, но с Гризманном и Эрмосо в огне "Атлетико" начинает каждый матч с уверенностью, что забьет больше, чем пропустит.

***

Этому повороту в сторону атаки скоро исполнится год.

Еще во второй половине прошлого сезона "Атлетико" забил больше всех в Ла Лиге (45), имея второй показатель xG после "Вильярреала" (42,6).

Пресса долго осторожничала, ведь команда играла без давления, не имея других задач, кроме попадания в ТОП-4, однако это зря. За лето "Матрасники" еще добавили в качестве паса, терпении в позиционных атаках; появилось больше вариантов впереди.

????⚪️ One of the most in-form teams in Europe. Atlético de Madrid before and after the World Cup (all per game):



★ Points: 1.71 > 2.36

➠ Goal difference: +0.5 > +1.29

➠ Expected goal difference (xG - xG conceded): +0.26 > +0.90



???? Statsbomb#ATMALM #AtleticoAlmeria pic.twitter.com/Jc8V7u9rqI — ???????????????????? ????????́????????????-???????????????????????????????????????? (@Jorge_ltg_) April 16, 2023

И, что важно, им реально в кайф новый стиль и голевые шоу. Из самого памятного – "Райо Вальекано" был разбит 7:0, а "Селтик" – 6:0.

В матчах с "Фейенордом" (3:2) и "Кадисом" (3:2) атака "Матрасников" устраивала феерии, пока оборона шаталась.

Пожалуй, самым качественным матчем нового "Атлетико" пока является дерби с "Реалом". Симеоне разрушил план "Сливочных", не забыв нажать на болевые точки – в первую очередь, правый фланг, где Васкес менял Карвахаля. И да, они снова пропустили, но что с того, если на табло 3:1?

И кстати о герое дерби – именно с разговора "по душам" с Эль Чоло Альваро Мората из главного мазилы Ла Лиги превратился в почти безупречного наконечника атак. Еще один успех тренера.

????️ Diego Simeone: "Álvaro Morata no nível de Erling Haaland? Em termos de gols e números, ele pode ser comparado com o norueguês."



Na temporada 2023/24:



???????? Morata: 19 jogos, 17 gols, 2 assists

???????? Haaland: 21 jogos, 20 gols, 3 assists pic.twitter.com/lGuUWNnCpC — Sala12 (@OficialSala12) November 14, 2023

Как, наконец, и вовлеченность резерва. Рикельме, Корреа, Депай ситуативно решают матчи, когда у основных не идет.

"Я не хочу сравнивать нынешнее поколение "Атлетико" с предыдущим", - говорит Чоло. "Раньше мы играли по-другому. Тогда у нас были очень физически сильные исполнители – Габи, Диего, Миранда, Годин, Коста, Хуанфран, Филипе. Эта команда играла на контратаках, создавала давление. Сейчас у нас другой тип футболистов, и им нужна другая манера".

Да что там - даже при Луисе Суаресе "Атлетико" еще не переключился. Он часто закрывался в безвылазной обороне, а в нападении слишком сильно зависел от Пистолеро. Стоило ему постареть - и у Чоло не оказалось вариантов.

Сейчас они есть.

***

Руководство "Атлетико" не дремлет и уже подмахнуло ему новое соглашение до 2027 года.

Как пишет Marca, Симеоне почти сохранил астрономические 23 млн в год. Он все еще среди самых высокооплачиваемых тренеров мира.

"Ну, а что? Мне нравится играть красиво. Всегда нравилось. В "Эстудиантесе" мы играли с Сосой, с Вероном... В "Ривере" с Ортегой, Фалькао, Буонанотте…"

Еще несколько лет назад он был другим – не выпускал Суареса на "Стэмфорд Бридж"; кивал на неумение грандов АПЛ обороняться – мол, у вас, олухов, "или 4:4, или 6:3".

Со стороны кажется, что это прошлый ноябрь дожал Чоло - и не только свои игроки, но и стоявшие на вылет соперники, которые, однако, стабильно попадали с неочевидных позиций. Такова ныне Ла Лига – пусть Месси из Роналду больше нет, однако общий уровень мастерства вырос. Стоит сесть глубоко – и тебя наказывает "Лас-Пальмас".

Симеоне принял новые условия игры, среагировал на них, адаптировался – и это почти уникально. Взгляните на других монстров защиты – Рафу Бенитеса и Жозе Моуриньо. Где они?

Тем временем Чоло все еще здесь. И "Атлетико" тоже здесь. Более того, впервые за 6-7 лет он выглядит современной, интересной командой, которая может удивить в ЛЧ. Чолизм 2.0 – так это уже прозвала пресса на Пиренеях.

Derby Madrid

Atletico Madrid 3-1 Real Madrid



The Next Pelatih Real Madrid adalah?pic.twitter.com/a1L9FB3pvO — Siaran Bola Live (@SiaranBolaLive) September 24, 2023

Кажется, пора Симеоне сделать следующий шаг и переодеться из черного костюма в белый. В 2023-м он уже не вожак бригады злодеев, но один из самых положительных героев испанского футбола.