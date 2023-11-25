Примера. Яремчук получил 10 минут против Сельты, еще один шедевр Гринвуда

Вероятно, это был самый скучный матч всего сезона в Испании.

На двоих команды всего раз пробили в створ ворот - это Яго Аспас попал под конец матча, но мяч стал легкой добычей Мамардашвили.

Если говорить о реально опасных моментах, то такой был всего один - это когда Странд Ларсен головой едва не замкнул навес Аспаса.

"Валенсия", в свою очередь, завершила матч вообще без шансов и только жаловалась на неназначенный к концовке пенальти. Рубен Бараха ожидаемо отнесся со слишком большим уважением к Рафе Бенитесу, которого называет своим "учителем".

Наш Роман Яремчук вышел на поле на 84-й минуте и за это время один раз пробил в блок, один раз отдал под удар и еще дважды потерял мяч.

RC Celta in @laliga this year:



⚽6th in xG

↕️10th in xGD

????????Aspas: 70 shot creating actions (2nd in LALIGA)



Yet, the Galician side are 18th in the table with just 1 win heading into a road match vs a Valencia side they've lost 5 straight against.



Can Celta turn it around? pic.twitter.com/0VCTiZ38mi — Relevent Sports (@releventsports) November 24, 2023

В таблице "Валенсия" после ничьей 8-я с 19 очками; у "Сельты" - 8 баллов и 18-я позиция.

14-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Сельта" - 0:0

"Валенсия": Мамардашвили - Коррея, Москера, Паулиста, Гайя (Гасеровский, 46) - Фран Перес (Гильямон, 84), Пепелу, Герра, Канос (Амалла, 64) - Диего Лопес (Фулькье, 90+2), Дуро (Яремчук, 84)

"Сельта": Гуаита - Васкес (Карлес Перес, 67), Старфельт, Нуньес, Ману Санчес - Мингеса (Сведберг, 85), Бельтран, де ла Торре, Бамба (Серви, 67) - Аспас (Дотор, 85), Странд Ларсен (Дувикас, 68)

Предупреждения: Амалла, 77, Пепелу, 87, Гильямон, 90+2 - Серви, 71, Нуньес, 79

14-й матч "Альмерии" подряд без побед в текущей Ла Лиге.

Сегодня южанам внезапно удался старт матча. Рамазани забил после наигранной подачи с углового; дальше имел стопроцентный шанс Баптистао, но пальнул в небо с пяти метров.

Что было потом? Да все как обычно. Игра "Альмерии" развалилась, и соперник мог забить куда больше итоговых двух голов.

Гринвуд порадовал идеальным дальним ударом, а Майораль здорово сориентировался в штрафной, но это далеко не все моменты. Тот же Мэйсон еще дважды напрягал Масимиану; опасно пробивал Альдерете; не реализовал выход на ворота Майораль; Оскар пальнул в перекладину с 22-х метров.

NO MANCHESTER UNITED FAN WILL SCROLL DOWN WITHOUT LIKING THIS VIDEO OF MASON GREENWOOD ????????????



pic.twitter.com/Ar9RkVLQH0 — Høj (@HojlundPR) November 25, 2023

В общем, "Хетафе" наиграл на победу и теперь у него 19 очков и 9-е место. У "Альмерии" по-прежнему безнадежные три балла и последняя, 20-я строчка.

14-й тур Примеры. Хетафе. "Колизеум"

"Хетафе" - "Альмерия" - 2:1

Голы: Гринвуд, 33, Майораль, 45 - Рамазани, 7

"Хетафе": Сория - Суарес, Альварес, Альдерете (Даконам, 46), Рико - Кармона (Оскар, 30), Милья, Максимович, Гринвуд - Майораль, Латаса (Аленья, 72)

"Альмерия": Масимиану - Мендес (Посо, 68), Чуми, Эдгар Гонсалес, Акиеме - Баба, Робертоне (Мелеро, 75) - Баптистао, Аррибас (Пучмаль, 84), Эмбарба (Лазаро, 67) - Рамазани (Чами, 83)

Предупреждения: Рико, 24, Альдерете, 28 - Эдгар Гонсалес, 52, Баптистао, 60, Рамазани, 63, Баба, 64