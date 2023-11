Примера. Яремчук получил 10 минут против Сельты, еще один шедевр Гринвуда

Вероятно, это был самый скучный матч всего сезона в Испании.

На двоих команды всего раз пробили в створ ворот - это Яго Аспас попал под конец матча, но мяч стал легкой добычей Мамардашвили.

Если говорить о реально опасных моментах, то такой был всего один - это когда Странд Ларсен головой едва не замкнул навес Аспаса.

"Валенсия", в свою очередь, завершила матч вообще без шансов и только жаловалась на неназначенный к концовке пенальти. Рубен Бараха ожидаемо отнесся со слишком большим уважением к Рафе Бенитесу, которого называет своим "учителем".

Наш Роман Яремчук вышел на поле на 84-й минуте и за это время один раз пробил в блок, один раз отдал под удар и еще дважды потерял мяч.

RC Celta in @laliga this year:



⚽6th in xG

↕️10th in xGD

????????Aspas: 70 shot creating actions (2nd in LALIGA)



Yet, the Galician side are 18th in the table with just 1 win heading into a road match vs a Valencia side they've lost 5 straight against.



Can Celta turn it around? pic.twitter.com/0VCTiZ38mi