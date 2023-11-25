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Примера. Яремчук получил 10 минут против Сельты, еще один шедевр Гринвуда
Вкратце о нетоповых матчах дня в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle
Вероятно, это был самый скучный матч всего сезона в Испании.
На двоих команды всего раз пробили в створ ворот - это Яго Аспас попал под конец матча, но мяч стал легкой добычей Мамардашвили.
Если говорить о реально опасных моментах, то такой был всего один - это когда Странд Ларсен головой едва не замкнул навес Аспаса.
"Валенсия", в свою очередь, завершила матч вообще без шансов и только жаловалась на неназначенный к концовке пенальти. Рубен Бараха ожидаемо отнесся со слишком большим уважением к Рафе Бенитесу, которого называет своим "учителем".
Наш Роман Яремчук вышел на поле на 84-й минуте и за это время один раз пробил в блок, один раз отдал под удар и еще дважды потерял мяч.
RC Celta in @laliga this year:— Relevent Sports (@releventsports) November 24, 2023
⚽6th in xG
↕️10th in xGD
????????Aspas: 70 shot creating actions (2nd in LALIGA)
Yet, the Galician side are 18th in the table with just 1 win heading into a road match vs a Valencia side they've lost 5 straight against.
Can Celta turn it around? pic.twitter.com/0VCTiZ38mi
В таблице "Валенсия" после ничьей 8-я с 19 очками; у "Сельты" - 8 баллов и 18-я позиция.
14-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"
"Валенсия" - "Сельта" - 0:0
"Валенсия": Мамардашвили - Коррея, Москера, Паулиста, Гайя (Гасеровский, 46) - Фран Перес (Гильямон, 84), Пепелу, Герра, Канос (Амалла, 64) - Диего Лопес (Фулькье, 90+2), Дуро (Яремчук, 84)
"Сельта": Гуаита - Васкес (Карлес Перес, 67), Старфельт, Нуньес, Ману Санчес - Мингеса (Сведберг, 85), Бельтран, де ла Торре, Бамба (Серви, 67) - Аспас (Дотор, 85), Странд Ларсен (Дувикас, 68)
Предупреждения: Амалла, 77, Пепелу, 87, Гильямон, 90+2 - Серви, 71, Нуньес, 79
14-й матч "Альмерии" подряд без побед в текущей Ла Лиге.
Сегодня южанам внезапно удался старт матча. Рамазани забил после наигранной подачи с углового; дальше имел стопроцентный шанс Баптистао, но пальнул в небо с пяти метров.
Что было потом? Да все как обычно. Игра "Альмерии" развалилась, и соперник мог забить куда больше итоговых двух голов.
Гринвуд порадовал идеальным дальним ударом, а Майораль здорово сориентировался в штрафной, но это далеко не все моменты. Тот же Мэйсон еще дважды напрягал Масимиану; опасно пробивал Альдерете; не реализовал выход на ворота Майораль; Оскар пальнул в перекладину с 22-х метров.
NO MANCHESTER UNITED FAN WILL SCROLL DOWN WITHOUT LIKING THIS VIDEO OF MASON GREENWOOD ????????????— Høj (@HojlundPR) November 25, 2023
pic.twitter.com/Ar9RkVLQH0
В общем, "Хетафе" наиграл на победу и теперь у него 19 очков и 9-е место. У "Альмерии" по-прежнему безнадежные три балла и последняя, 20-я строчка.
14-й тур Примеры. Хетафе. "Колизеум"
"Хетафе" - "Альмерия" - 2:1
Голы: Гринвуд, 33, Майораль, 45 - Рамазани, 7
"Хетафе": Сория - Суарес, Альварес, Альдерете (Даконам, 46), Рико - Кармона (Оскар, 30), Милья, Максимович, Гринвуд - Майораль, Латаса (Аленья, 72)
"Альмерия": Масимиану - Мендес (Посо, 68), Чуми, Эдгар Гонсалес, Акиеме - Баба, Робертоне (Мелеро, 75) - Баптистао, Аррибас (Пучмаль, 84), Эмбарба (Лазаро, 67) - Рамазани (Чами, 83)
Предупреждения: Рико, 24, Альдерете, 28 - Эдгар Гонсалес, 52, Баптистао, 60, Рамазани, 63, Баба, 64
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