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Кадис - Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

"Кадис" - "Реал Мадрид": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 26.11.2023 ⋊ Примера на UA-Футбол

Кадис - Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Soccrates

Новина українською

"Реал Мадрид" после паузы на сборные едет в гости к "Кадису", который не выигрывает в Ла Лиге с 1 сентября.

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С одной стороны, разница в классе огромна. "Кадис" едва держится над зоной вылета; у него худшая атака в лиге (10 голов) и ноль выездных побед. С другой - у "Реала" уйма кадровых проблем.

Куртуа, Милитао, Себальос, Чуамени, Кепа, а теперь еще Винисиус и Камавинга - вот полный список выбывших. И кто должен помогать Беллингему? Кто его подменит, если что-то пойдет не так? Ситуация у Карло Анчелотти еще не критическая, но уже опасная.

Не помешают ли травмы Лунину и компании одолеть аутсайдера - узнаем в воскресенье, 26 ноября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало встречи - в 19:30 по Киеву.

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