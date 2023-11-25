Кадис - Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Реал Мадрид" после паузы на сборные едет в гости к "Кадису", который не выигрывает в Ла Лиге с 1 сентября.

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С одной стороны, разница в классе огромна. "Кадис" едва держится над зоной вылета; у него худшая атака в лиге (10 голов) и ноль выездных побед. С другой - у "Реала" уйма кадровых проблем.

Куртуа, Милитао, Себальос, Чуамени, Кепа, а теперь еще Винисиус и Камавинга - вот полный список выбывших. И кто должен помогать Беллингему? Кто его подменит, если что-то пойдет не так? Ситуация у Карло Анчелотти еще не критическая, но уже опасная.

Не помешают ли травмы Лунину и компании одолеть аутсайдера - узнаем в воскресенье , 26 ноября , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV . Начало встречи - в 19:30 по Киеву.

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