Голкипер Барселоны тер Штеген пропустит матч Лиги чемпионов с Порту

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген не сыграет в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Порту". Об этом сообщает El Barça juga a RAC1.

По информации источника, немецкого вратаря до сих пор беспокоят боли в спине. В понедельник он не тренировался с командой.

В последнем матче каталонцев в чемпионате Испании с "Райо Вальекано" в воротах "блауграны" появился 24-летний страж ворот Иньяки Пенья.

Встреча между "Барселоной" и "Порту" состоится во вторник, 28 ноября. Сейчас "Барселона" занимает первое место в группе H, набрав девять очков и опережая "Порту" лишь по дополнительным показателям. Ни одна команда из этого квартета еще не обеспечила себе место в плей-офф.