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Голкипер Барселоны тер Штеген пропустит матч Лиги чемпионов с Порту

Испания

Вратаря до сих пор беспокоят боли в спине

Голкипер Барселоны тер Штеген пропустит матч Лиги чемпионов с Порту

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген не сыграет в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Порту". Об этом сообщает El Barça juga a RAC1.

По информации источника, немецкого вратаря до сих пор беспокоят боли в спине. В понедельник он не тренировался с командой.

В последнем матче каталонцев в чемпионате Испании с "Райо Вальекано" в воротах "блауграны" появился 24-летний страж ворот Иньяки Пенья.

Встреча между "Барселоной" и "Порту" состоится во вторник, 28 ноября. Сейчас "Барселона" занимает первое место в группе H, набрав девять очков и опережая "Порту" лишь по дополнительным показателям. Ни одна команда из этого квартета еще не обеспечила себе место в плей-офф.

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Барселона Марк-Андре тер Штеген
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Источник:
rac1
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