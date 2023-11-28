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Винисиус признан лучшим бразильским футболистом 2023 года

Испания

Вингер Реала получил приз Samba Gold

Винисиус признан лучшим бразильским футболистом 2023 года

Real Madrid.com

UA-Футбол
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Вингер мадридского "Реала" и Винисиус Жуниор получил приз Samba Gold ("Золотая самба") как лучший бразильский футболист в 2023 году.

Второе место в голосовании занял форвард саудовского "Аль-Хиляля" Неймар, а на третьем месте расположился защитник "Пари Сен-Жермен" Маркиньос.

Награда была учреждена в 2008 году, и ее первым лауреатом стал другой футболист, прошедший через "Реал", Кака. До 2021 года "Золотую самбу" присуждали лучшему бразильскому игроку, выступающему в Европе. С 2021-го на награду номинируются бразильцы со всего мира.

В нынешнем сезоне бразильский вингер сыграл в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и отдал четыре результативные передачи.

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Источник:
sambafoot
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