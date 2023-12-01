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Реал Мадрид - Гранада. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

"Реал Мадрид" - "Гранада": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.12.2023 ⋊ Примера на UA-Футбол

Реал Мадрид - Гранада. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

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Лидер Примеры "Реал" после четырех кряду побед с общим счетом 15:3 примет предпоследнюю команду лиги "Гранаду". Конечно, все ждут разгрома.

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"Насриды" в этом сезоне шокировали фанатов, остановив "Барсу" (2:2), но в целом они показывают ужасный футбол и выиграли всего один матч из 14 при 34 пропущенных. Неудивительно, что на неделе тренера Пако Лопеса уволили.

"Реал", в свою очередь, накрыли травмы, но даже в неполном составе и с Луниным на воротах "Сливочные" с виду комфортно дожали "Наполи" (4:2) в ЛЧ. Беллингем и Родриго - просто монстры.

Сколько эта парочка отгрузит "Гранаде" - узнаем в субботу, 2 декабря, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало матча - в 19:30 по Киеву.

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