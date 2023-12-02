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Примера. Жирона - Валенсия 2:1. Стуани сделал невозможное

Испания
Обновлено

Каталонцы никогда не сдаются

Примера. Жирона - Валенсия 2:1. Стуани сделал невозможное

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" была близкой к осечке во второй туре кряду, но команду спас ее талисман.

Со старта казалось, это будет легче. "Валенсия" прижалась к воротам и почти не контратаковала. Каталонцы же играли широко, умно, создавали остроту.

Почему не забили? Главным образом, из-за Довбика. Это был не день Артема - только за первый тайм он 5-6 раз попадал в офсайды, запоров все опасные атаки.

Цыганков на своем фланге был активен, обострял через пас и раз-второй на дриблинге проходил резервиста Ярека Гасеровского, но, в то же время, и решающего превосходства над оппонентом не имел. Еще хуже дела обстояли у Савио, которого затоптал Коррея. И что оставалось? Только атаки через центр, а это то еще "удовольствие".

Лишь когда "Валенсия" немного устала в начале второй половины Алейш Гарсия начал продавливать свою зону и дважды опасно стрелял, но Мамардашвили оба мяча вытащил.

Могла ли "Жирона" по такой игре выходить вперед? Наверное, да. Но тут Давид Лопес не попал по мячу, и Уго Дуро на ровном месте открыл счет.

Этот мяч подкосил "Жирону", она долго приходила в себя, и это еще повезло, что Фулькье в контратаке не забил второй.

Как каталонцы отыгрались? Да очень банально - за счет навалы на последних минутах. Бесконечные навесы и прострелы; все в штрафную, все в атаку. Да, риск. Но когда в штрафной у тебя есть Кристиан Стуани, пусть ему и 37 лет, это способно перевернуть игру.

Собственно, так и случилось. Уругваец дважды классно откликнулся на подачи Коуто - и это и урок Довбику, и кайф для трибун.

Победа подняла "Жирону" вновь на первое место с 38 очками. У "Валенсии" осталось 19 баллов и 9-я строчка.

15-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Валенсия" - 2:1

Голы: Стуани, 82, 88 - Дуро, 56

"Жирона": Гассанига - Эрик Гарсия, Давид Лопес (Стуани, 75), Блинд, Гутьеррес - Эррера (Торре, 13, Коуто, 81), Алейш Гарсия, Мартин - Цыганков, Довбик, Савио

"Валенсия": Мамардашвили - Коррея, Москера, Паулиста, Гасеровский (Васкес, 89) - Фулькье (Амалла, 84), Пепелу, Герра, Фран Перес (Диахаби, 67) - Диего Лопес (Канос, 84), Дуро (Яремчук, 84)

Предупреждения: Блинд, 36, Коуто, 42, Савио, 90+1 - Гасеровский, 61, Дуро, 77, Паулиста, 90+5

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Комментарии
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mr.Smith
02.12.2023 в 18:36
Класний матч був
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Комментарии 12
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mr.Smith
02.12.2023 в 18:36
Класний матч був
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Бapceлиниyс
02.12.2023 в 18:20
Приношу свои извинения ветерану Стуани за то, шо я его раньше времени списал. Жив ещё курилка!
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Бapceлиниyс
02.12.2023 в 18:06
А вот вам! А вот так! А вот знай наших! А ещё рано нас хоронить! А вот накося выкуси глупый металишка! Браво Жирона! Браво хлопцы! Браво Стуани! Молодцы! За наших болей! GironaUA.
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metall5291 (Kharkiv)
02.12.2023 в 18:08
варить сардельки у тебя лучше получается, вот и вари.
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Бapceлиниyс
02.12.2023 в 18:13
та иди броди
 
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oda1979 (Запорожье)
02.12.2023 в 17:12
Жирону в ЛЧ, каталонских шлемазлов в ЛЕ.
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metall5291 (Kharkiv)
02.12.2023 в 17:45
я не против, не против видеть этих каталонцев в ЛЧ. А барсукам место в лиге конференций.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
02.12.2023 в 17:56
Бамбук ты малазийский, сиди в своей *опе, где находишься и не стони. Как там чемпионы мира в пердиве, еще шевелятся?
 
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metall5291 (Kharkiv)
02.12.2023 в 18:01
посмотри на своё задрипанное динамо и успокойся. потом посмотри на игру барсуков и успокойся еще раз. В *опе как раз ты, причем в квадрате, или в квадратной ж....
 
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
02.12.2023 в 17:12
Супер матч ! По синхронізації подій один в один з матчем Кривб-Олекс ! Дививсь обидва . За наших в Жироні приємно , Артема - з виздоровленням !
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Бapceлиниyс
02.12.2023 в 17:55
До 0-1 я смотрел оба матча переключаясь, потом в сердцах плюнул, выключил и пошёл варить сардельки. Сварил, покушал, включил... и вуаля! и в том и в том матче по 2-1. Шик, блеск, красота! Я сыт и доволен!
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0
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Fatodeton (Київ-Барселона)
02.12.2023 в 17:01
Оууеее
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3
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