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Примера. Жирона - Валенсия 2:1. Стуани сделал невозможное
Каталонцы никогда не сдаются
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos
"Жирона" была близкой к осечке во второй туре кряду, но команду спас ее талисман.
Со старта казалось, это будет легче. "Валенсия" прижалась к воротам и почти не контратаковала. Каталонцы же играли широко, умно, создавали остроту.
Почему не забили? Главным образом, из-за Довбика. Это был не день Артема - только за первый тайм он 5-6 раз попадал в офсайды, запоров все опасные атаки.
Цыганков на своем фланге был активен, обострял через пас и раз-второй на дриблинге проходил резервиста Ярека Гасеровского, но, в то же время, и решающего превосходства над оппонентом не имел. Еще хуже дела обстояли у Савио, которого затоптал Коррея. И что оставалось? Только атаки через центр, а это то еще "удовольствие".
3 - Hugo Duro is the first player to score three away goals in a row for Valencia in LaLiga since Rodrigo Moreno in March-April 2018 (3). Protagonist. pic.twitter.com/UnQRzJFLSM— OptaJose (@OptaJose) December 2, 2023
Лишь когда "Валенсия" немного устала в начале второй половины Алейш Гарсия начал продавливать свою зону и дважды опасно стрелял, но Мамардашвили оба мяча вытащил.
Могла ли "Жирона" по такой игре выходить вперед? Наверное, да. Но тут Давид Лопес не попал по мячу, и Уго Дуро на ровном месте открыл счет.
Этот мяч подкосил "Жирону", она долго приходила в себя, и это еще повезло, что Фулькье в контратаке не забил второй.
Как каталонцы отыгрались? Да очень банально - за счет навалы на последних минутах. Бесконечные навесы и прострелы; все в штрафную, все в атаку. Да, риск. Но когда в штрафной у тебя есть Кристиан Стуани, пусть ему и 37 лет, это способно перевернуть игру.
FT: #GironaValencia 2-1— LALIGA English (@LaLigaEN) December 2, 2023
An impressive comeback win sees Girona FC move up to the #LALIGAEASPORTS summit!#ResultsByVisitSaudi pic.twitter.com/S2rAw8fqf1
Собственно, так и случилось. Уругваец дважды классно откликнулся на подачи Коуто - и это и урок Довбику, и кайф для трибун.
Победа подняла "Жирону" вновь на первое место с 38 очками. У "Валенсии" осталось 19 баллов и 9-я строчка.
15-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"
"Жирона" - "Валенсия" - 2:1
Голы: Стуани, 82, 88 - Дуро, 56
"Жирона": Гассанига - Эрик Гарсия, Давид Лопес (Стуани, 75), Блинд, Гутьеррес - Эррера (Торре, 13, Коуто, 81), Алейш Гарсия, Мартин - Цыганков, Довбик, Савио
"Валенсия": Мамардашвили - Коррея, Москера, Паулиста, Гасеровский (Васкес, 89) - Фулькье (Амалла, 84), Пепелу, Герра, Фран Перес (Диахаби, 67) - Диего Лопес (Канос, 84), Дуро (Яремчук, 84)
Предупреждения: Блинд, 36, Коуто, 42, Савио, 90+1 - Гасеровский, 61, Дуро, 77, Паулиста, 90+5
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