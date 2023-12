Примера. Жирона - Валенсия 2:1. Стуани сделал невозможное

"Жирона" была близкой к осечке во второй туре кряду, но команду спас ее талисман.

Со старта казалось, это будет легче. "Валенсия" прижалась к воротам и почти не контратаковала. Каталонцы же играли широко, умно, создавали остроту.

Почему не забили? Главным образом, из-за Довбика. Это был не день Артема - только за первый тайм он 5-6 раз попадал в офсайды, запоров все опасные атаки.

Цыганков на своем фланге был активен, обострял через пас и раз-второй на дриблинге проходил резервиста Ярека Гасеровского, но, в то же время, и решающего превосходства над оппонентом не имел. Еще хуже дела обстояли у Савио, которого затоптал Коррея. И что оставалось? Только атаки через центр, а это то еще "удовольствие".

