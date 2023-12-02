Примера. Жирона - Валенсия 2:1. Стуани сделал невозможное

"Жирона" была близкой к осечке во второй туре кряду, но команду спас ее талисман.

Со старта казалось, это будет легче. "Валенсия" прижалась к воротам и почти не контратаковала. Каталонцы же играли широко, умно, создавали остроту.

Почему не забили? Главным образом, из-за Довбика. Это был не день Артема - только за первый тайм он 5-6 раз попадал в офсайды, запоров все опасные атаки.

Цыганков на своем фланге был активен, обострял через пас и раз-второй на дриблинге проходил резервиста Ярека Гасеровского, но, в то же время, и решающего превосходства над оппонентом не имел. Еще хуже дела обстояли у Савио, которого затоптал Коррея. И что оставалось? Только атаки через центр, а это то еще "удовольствие".

3 - Hugo Duro is the first player to score three away goals in a row for Valencia in LaLiga since Rodrigo Moreno in March-April 2018 (3). Protagonist. pic.twitter.com/UnQRzJFLSM — OptaJose (@OptaJose) December 2, 2023

Лишь когда "Валенсия" немного устала в начале второй половины Алейш Гарсия начал продавливать свою зону и дважды опасно стрелял, но Мамардашвили оба мяча вытащил.

Могла ли "Жирона" по такой игре выходить вперед? Наверное, да. Но тут Давид Лопес не попал по мячу, и Уго Дуро на ровном месте открыл счет.

Этот мяч подкосил "Жирону", она долго приходила в себя, и это еще повезло, что Фулькье в контратаке не забил второй.

Как каталонцы отыгрались? Да очень банально - за счет навалы на последних минутах. Бесконечные навесы и прострелы; все в штрафную, все в атаку. Да, риск. Но когда в штрафной у тебя есть Кристиан Стуани, пусть ему и 37 лет, это способно перевернуть игру.

Собственно, так и случилось. Уругваец дважды классно откликнулся на подачи Коуто - и это и урок Довбику, и кайф для трибун.

Победа подняла "Жирону" вновь на первое место с 38 очками. У "Валенсии" осталось 19 баллов и 9-я строчка.

15-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Валенсия" - 2:1

Голы: Стуани, 82, 88 - Дуро, 56

"Жирона": Гассанига - Эрик Гарсия, Давид Лопес (Стуани, 75), Блинд, Гутьеррес - Эррера (Торре, 13, Коуто, 81), Алейш Гарсия, Мартин - Цыганков, Довбик, Савио

"Валенсия": Мамардашвили - Коррея, Москера, Паулиста, Гасеровский (Васкес, 89) - Фулькье (Амалла, 84), Пепелу, Герра, Фран Перес (Диахаби, 67) - Диего Лопес (Канос, 84), Дуро (Яремчук, 84)

Предупреждения: Блинд, 36, Коуто, 42, Савио, 90+1 - Гасеровский, 61, Дуро, 77, Паулиста, 90+5