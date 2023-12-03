Хави: Мы должны улучшить игру. Так к нам придут хорошие результаты

Хави опроверг свои слухи об увольнении из "Барселоны"и рассказал что нужно сделать команде, чтобы достичь успеха.

"У меня нет ощущения, что моя должность когда-либо была под угрозой. Команда играет хуже, поэтому мы не показываем ожидаемые результаты. Нужно играть стабильнее. Многое нужно улучшить. Мы сделали много хорошего, теперь должны улучшить игру. Так к нам придут хорошие результаты", — приводить слова Хави Эрнандеса Marca.

Напомним, на текущее время «Барселона» занимает 4 место в таблице чемпионата Испании. Сегодня они сыграют с Атлетико Мадрид о 22:00.