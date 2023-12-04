Тер Штеген может перенести операцию из-за боли в спине. Лечение не дает результатов

Марк-Андре тер Штеген может не сыграть за "Барселону" до конца года.

Напомним, в середине ноября голкипер вернулся из сборной Германии в расположение каталонского клуба из-за болей в спине. С тех пор он не провел ни одного матча - проблема сохраняется.

Консервативное лечение не дает заметных результатов, и в этот понедельник тренерский штаб "Барселоны" встретится с представителями медицинской службы, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Рассматривается вариант, при котором тер Штегену придется перенести операцию, сообщает Diario Sport.

Возможно, стороны решат обойтись без хирургического вмешательства и просто дадут голкиперу несколько недель отдыха, добавляет As. Однако этот вариант связан с риском того, что проблемы повторятся через некоторое время.

Если же футболисту сделают операцию, он пропустит от четырех до шести недель.