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Тер Штеген может перенести операцию из-за боли в спине. Лечение не дает результатов
Голкипер может выбыть до конца года
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Марк-Андре тер Штеген может не сыграть за "Барселону" до конца года.
Напомним, в середине ноября голкипер вернулся из сборной Германии в расположение каталонского клуба из-за болей в спине. С тех пор он не провел ни одного матча - проблема сохраняется.
Консервативное лечение не дает заметных результатов, и в этот понедельник тренерский штаб "Барселоны" встретится с представителями медицинской службы, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Рассматривается вариант, при котором тер Штегену придется перенести операцию, сообщает Diario Sport.
Возможно, стороны решат обойтись без хирургического вмешательства и просто дадут голкиперу несколько недель отдыха, добавляет As. Однако этот вариант связан с риском того, что проблемы повторятся через некоторое время.
Если же футболисту сделают операцию, он пропустит от четырех до шести недель.
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