Примера. Сельта - Кадис 1:1. Бенитес повторяет антирекорд

"Сельта" впервые с 2006 года отыграла 11 туров Ла Лиги без побед, и это катастрофа, учитывая предсезонные ожидания "Кельтов".

Этот сезон - сотый в истории клуба. Ради прогресса "Сельта" потратила почти 20 млн, пригласила Рафу Бенитеса, а что получила? Сегодня команда не сумела обыграть "Кадис" даже играя в большинстве целый час!

Гости забили уже на старте игры - как обычно, провалился Старфельт, и Крис Рамос красиво замкнув навес.

"Сельта" начала отвечать уже после спорного удаления Чуста. Де ла Торре, Аспас, Странд Ларсен - все пробивали, но куда-то не туда.

По итогу забить сумел лишь норвежец - ему помогли прострел Ману Санчеса и длиннющие ноги.

Еще одну попытку Ларсена в упор Хиль отбил головой (!); также вратарь "Кадиса" в безумных прыжках потащил попытки Ристича и Бамба.

26 - Celta de Vigo attempted 26 shots in their match against Cádiz, matching the most attempts made by a team in a LaLiga game without a win this season, which was also achieved by the Galician side against Getafe in October (26). Effort. pic.twitter.com/Bj1PC0jdAK