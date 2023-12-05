Примера. Сельта - Кадис 1:1. Бенитес повторяет антирекорд

"Сельта" впервые с 2006 года отыграла 11 туров Ла Лиги без побед, и это катастрофа, учитывая предсезонные ожидания "Кельтов".

Этот сезон - сотый в истории клуба. Ради прогресса "Сельта" потратила почти 20 млн, пригласила Рафу Бенитеса, а что получила? Сегодня команда не сумела обыграть "Кадис" даже играя в большинстве целый час!

Гости забили уже на старте игры - как обычно, провалился Старфельт, и Крис Рамос красиво замкнув навес.

"Сельта" начала отвечать уже после спорного удаления Чуста. Де ла Торре, Аспас, Странд Ларсен - все пробивали, но куда-то не туда.

По итогу забить сумел лишь норвежец - ему помогли прострел Ману Санчеса и длиннющие ноги.

Еще одну попытку Ларсена в упор Хиль отбил головой (!); также вратарь "Кадиса" в безумных прыжках потащил попытки Ристича и Бамба.

26 - Celta de Vigo attempted 26 shots in their match against Cádiz, matching the most attempts made by a team in a LaLiga game without a win this season, which was also achieved by the Galician side against Getafe in October (26). Effort. pic.twitter.com/Bj1PC0jdAK — OptaJose (@OptaJose) December 4, 2023

25:2 по ударам, 11:1 по угловым, 67 - 33 по владению мячом, но какой толк, если на табло ничья, а в таблице лишь 9 очков и 18-е место? Все плохо у "Сельты". Да и у "Кадиса" ненамного лучше - 12 баллов и 16-я позиция.

15-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Кадис" - 1:1

Голы: Странд Ларсен, 57 - Рамос, 16

"Сельта": Гуаита - Васкес (Карлес Перес, 54), Старфельт (Сотело, 54), Нуньес, Ману Санчес (Ристич, 81) - Мингеса, Тапиа, де ла Торре (Дотор, 90+1), Бамба - Странд Ларсен (Дувикас, 90+1), Аспас

"Кадис": Хиль - Карселен, Фали Хименес, Чуст, Хави Эрнандес - Алехо (Лукас Пирес, 77), Алекс, Алькарас (Диаките, 90+4), Собрино (Сальдуа, 77) - Рамос (Макси Гомес, 78), Марти (Мбайе, 39)

Предупреждения: Дотор, 90+2 - Карселен, 12, Собрино, 21, Хиль, 45+2, Мбайе, 59, Алехо, 74, Алькарас, 90+2

Удаление: Чуст, 33