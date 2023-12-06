Жоау Феликс принял решение относительно своего будущего

Нападающий "Атлетико" Жоау Феликс, выступающий на правах аренды в составе "Барселоны", определился со своим будущим.

Как сообщает AS, футболист хочет остаться в каталонском клубе по окончании арендного соглашения, которое рассчитано до конца текущего сезона. Сине-гранатовые склоняются к тому, чтобы выкупить игрока, но окончательное решение примут ближе к концу сезона.

В текущем сезоне 23-летний футболист принял участие в 17 матчах в составе сине-гранатовых во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Контракт Феликса с мадридским "Атлетико" действует до конца июня 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 50 млн. евро.