  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Жоау Феликс принял решение относительно своего будущего
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жоау Феликс принял решение относительно своего будущего

Испания

В 17 матчах отметился 5 голами и 3 ассистами

Жоау Феликс принял решение относительно своего будущего

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Нападающий "Атлетико" Жоау Феликс, выступающий на правах аренды в составе "Барселоны", определился со своим будущим.

Как сообщает AS, футболист хочет остаться в каталонском клубе по окончании арендного соглашения, которое рассчитано до конца текущего сезона. Сине-гранатовые склоняются к тому, чтобы выкупить игрока, но окончательное решение примут ближе к концу сезона.

Читайте также Феликс о праздновании гола в матче с Атлетико: Реакция была спонтанной. Это стало облегчением после того, что я пережил

В текущем сезоне 23-летний футболист принял участие в 17 матчах в составе сине-гранатовых во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Контракт Феликса с мадридским "Атлетико" действует до конца июня 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 50 млн. евро.

По теме
yellow-arrow
Роберт Левандовский не хочет покидать Барселону
yellow-arrow
Олдридж-обновитель, игроки-студенты и дружба с россиянами: неожиданные детали нового гегемона Страны Басков
yellow-arrow
Манчестер Сити заинтересован в подписании полузащитника Реала
Атлетико (Мадрид) Жоау Феликс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
as
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Бapceлиниyс
06.12.2023 в 12:03
Придётся Роберта продать шейхам, шобы выкупить Феликса.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Бapceлиниyс
06.12.2023 в 12:03
Придётся Роберта продать шейхам, шобы выкупить Феликса.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости