Феликс о праздновании гола в матче с Атлетико: Реакция была спонтанной. Это стало облегчением после того, что я пережил

Жоау Феликс рассказал, почему отпраздновал гол в ворота "Атлетико".

Вчера "Барселона" одержала победу над мадридской командой со счетом 1:0 благодаря голу Феликса, который выступает за "блауграну" на правах аренды из "Атлетико".

- Ты счастлив?

- Очень важная победа. Мы знали, насколько сложной будет игра, но самое важное было заработать три очка, и теперь мы должны думать о "Жироне".

- Было ли празднование гола запланированным?

- Реакция на гол была спонтанной. Ты чувствуешь напряжение игры, и празднование стало чем-то вроде облегчения после того, что я пережил летом. Только близкие мне люди знают, как мы с моей семьей это переживали, - сказал португальский полузащитник.