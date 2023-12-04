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Феликс о праздновании гола в матче с Атлетико: Реакция была спонтанной. Это стало облегчением после того, что я пережил
Жоау рассказал, почему отпраздновал гол
Фото: Getty Images
Жоау Феликс рассказал, почему отпраздновал гол в ворота "Атлетико".
Вчера "Барселона" одержала победу над мадридской командой со счетом 1:0 благодаря голу Феликса, который выступает за "блауграну" на правах аренды из "Атлетико".
- Ты счастлив?
- Очень важная победа. Мы знали, насколько сложной будет игра, но самое важное было заработать три очка, и теперь мы должны думать о "Жироне".
- Было ли празднование гола запланированным?
- Реакция на гол была спонтанной. Ты чувствуешь напряжение игры, и празднование стало чем-то вроде облегчения после того, что я пережил летом. Только близкие мне люди знают, как мы с моей семьей это переживали, - сказал португальский полузащитник.
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