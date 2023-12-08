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Главный тренер Реала ожидает возвращения основного нападающего в январе
Винисиус не сыграет в этом году
Фото: Getty Images
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти надеется, что нападающий Винисиус Жуниор сможет вернуться к игре после зимнего перерыва.
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23-летний футболист получил травму бедра во время игры за национальную сборную Бразилии в отборочном матче ЧМ против Колумбии.
"Я думаю, нам придется ждать до следующего года. Но когда мы вернемся после зимнего перерыва, Винисиус будет готов к тренировкам", - сказал Анчелотти на пресс-конференции перед матчем против "Бетиса".
Отметим, что в этом сезоне Винисиус Жуниор сыграл 13 матчей, забил 6 голов и отдал 3 ассиста.
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