Победил коммунистов на войне и футболе: как офицер армии Франко привел на вершину Реал, Атлетико и Испанию

И то видный.

В какой-то степени он был символом эпохи в Испании, которую вспоминают либо избирательно, либо вообще не вспоминают.

Хосе Вильялонга был юношей из зажиточной семьи, который посещал католический Colegio Las Francesas, а в свободное время фанател от Рикардо Саморы и, подражая кумиру, стоял на воротах кордовской Once Rojo.

В 1936-м Хосе со своими пробился в третий дивизион, но тогда по радио прозвучало что-то о "безоблачном небе", и в свои 17 лет он отправился в Фалангу воевать с коммунистами. Несовершеннолетний, да, но кто это проверял?

Точно не пуля, раздробившая ему голень под Пособланко в 1937-м, где республиканцы неожиданно одержали верх.

Вильялонга тогда выжил, но с игрой завязал навсегда. Он вернулся на фронт, выбился в прапорщики; в 1938-м его армия удачно атаковала у Бадахоса, и в ходе зачистки Эстремадуры казнила около 12,000 республиканцев. Дальше было еще наступление на Мадрид, Каталонию – и наконец кровавая победа.

Вильялонгу за проявленный героизм отправили на офицерские курсы, и в Кордову он вернулся лейтенантом пехотного полка. Честь.

Хосе, однако, было мало. Он читал все, что попадалось о спорте и здоровье; поступил заочно в университет на физрука; тренировал однополчан, и за несколько лет те выиграли на разных армейских соревнованиях 160 наград.

С такими достижениями Вильялонга легко сдал на диплом учителя физкультуры в 1947-м, а через два года получил национальную лицензию футбольного тренера.

И знаете, что было дальше?

И то один из самых выдающихся.

Его стиль, философия менеджмента прослеживается в "Реале" по сей день.

В Мадрид Вильялонга приехал по приглашению экс-бомбардира Ипиньи в 1952-м, чтобы вывести "Сливочных" из кризиса. Один ставил тактику, другой – занимался физподготовкой и тренировал дубль.

В то время фитнес, гимнастика, силовые упражнения, которые пропагандировал Вильялонга, были сродни ноу-хау, однако дону Сантьяго Бернабеу это понравилось, и, несмотря на провал "Реала", он оставил лейтенанта ассистентом уже при другом тренере Энрике Фернандесе.

