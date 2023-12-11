Примера. Барселона - Жирона 2:4. Триумф выскочек, шок для чемпиона

"Жирона" опять вышла на первое место в Ла Лиге, разобравшись с действующим чемпионом. Верите ли вы в происходящее?

Это был очень интересный, яркий матч. "Барса" со старта сеяла хаос в штрафной "Жироны", но та классно выбегала в контратаки, и уже на 12-й минуте Цыганков и Довбик оказались вдвоем против Араухо. Виктор покатил на Артема - 0:1.

Чемпион разозлился не на шутку. Атаки, удары в блок, навесы - все пошло, как из рога изобилия, и Левандовский вскоре сравнял счет после углового.

Подумалось даже, что "Барса" дожмет выскочек, но нет. Она быстро выдохлась, и остаток первого тайма прошел под знаком левого фланга "Жироны", где Савио и Гутьеррес начисто съели Кунде. Мигель трижды опасно пробивал по воротам, и третья попытка таки пришлась точно под штангу.

4 - #Barcelona ???????? have conceded at least two goals in the first-half in four @LaLigaEn games this season, their third-highest all-time record in the first halves of the same competition campaign in the 21st century (5 times in 2000/01 and 2018/19). Threat. pic.twitter.com/fDBV8va4lf — OptaJose (@OptaJose) December 10, 2023

У "Барсы" выпадало много игроков - Феликс, Канселу, даже Педри. Кроме того, она ужасно играла без мяча - ни подстраховки, ни понимания, куда бежать. Перерыв ничего не изменил.

Да, во втором тайме хозяева много атаковали, но угрозу таили только попытки де Йонга (вратарь) и Гюндогана (мимо) со средней. Все остальное - разминка для Гассаниги.

Больше не создали, ведь Левандовского закрыл экс-капитан "Эспаньола" Давид Лопес; Алейш Гарсия царил в центре поля; на флангах "Жирона" тоже имела преимущество. Гости были лучше, что и подтвердил третий гол. Апофеоз беспомощности "Барсы" в защите: Араухо проиграл верх Стуани, тот сбросил на Валери, и резервист "Жироны" прошел Кунде, словно ребенка.

???? GIRONA ARE TOP OF LA LIGA! ????⚪️



Insane 4-2 win away to Barcelona, Michel's side keep on fighting! ???? pic.twitter.com/S65l8VgYbP — EuroFoot (@eurofootcom) December 10, 2023

Обмен голами в добавленное время добавил матчу историчности, но ни на один из выводов не повлиял. Более сильная команда победила.

После триумфа у сенсационных парней Мичела стало 41 очко, это чистое первое место. У "Барсы" - 34 балла и 4-я строчка.

16-й тур Примеры. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" - "Жирона" - 2:4

Голы: Левандовский, 19, Гюндоган, 90+2 - Довбик, 12, Гутьеррес, 40, Валери, 81, Стуани, 90+5

"Барселона": Пенья - Кунде, Араухо, Кристенсен (Бальде, 65), Канселу - де Йонг, Гюндоган, Педри (Фермин Лопес, 80) - Рафинья (Ферран Торрес, 65), Левандовский, Жоау Феликс (Ямаль, 65)

"Жирона": Гассанига - Эрик Гарсия, Давид Лопес, Блинд - Коуто (Валери, 78), Мартин (Солис, 87), Алейш Гарсия, Гутьеррес - Цыганков (Порту, 78), Савио - Довбик (Стуани, 73)

Предупреждения: Араухо, 90+7 - Блинд, 64, Стуани, 90+5