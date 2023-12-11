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Примера. Барселона - Жирона 2:4. Триумф выскочек, шок для чемпиона

Испания
Обновлено

И очередной гол Довбика с паса Цыганкова

Примера. Барселона - Жирона 2:4. Триумф выскочек, шок для чемпиона

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" опять вышла на первое место в Ла Лиге, разобравшись с действующим чемпионом. Верите ли вы в происходящее?

Это был очень интересный, яркий матч. "Барса" со старта сеяла хаос в штрафной "Жироны", но та классно выбегала в контратаки, и уже на 12-й минуте Цыганков и Довбик оказались вдвоем против Араухо. Виктор покатил на Артема - 0:1.

Чемпион разозлился не на шутку. Атаки, удары в блок, навесы - все пошло, как из рога изобилия, и Левандовский вскоре сравнял счет после углового.

Подумалось даже, что "Барса" дожмет выскочек, но нет. Она быстро выдохлась, и остаток первого тайма прошел под знаком левого фланга "Жироны", где Савио и Гутьеррес начисто съели Кунде. Мигель трижды опасно пробивал по воротам, и третья попытка таки пришлась точно под штангу.

У "Барсы" выпадало много игроков - Феликс, Канселу, даже Педри. Кроме того, она ужасно играла без мяча - ни подстраховки, ни понимания, куда бежать. Перерыв ничего не изменил.

Да, во втором тайме хозяева много атаковали, но угрозу таили только попытки де Йонга (вратарь) и Гюндогана (мимо) со средней. Все остальное - разминка для Гассаниги.

Больше не создали, ведь Левандовского закрыл экс-капитан "Эспаньола" Давид Лопес; Алейш Гарсия царил в центре поля; на флангах "Жирона" тоже имела преимущество. Гости были лучше, что и подтвердил третий гол. Апофеоз беспомощности "Барсы" в защите: Араухо проиграл верх Стуани, тот сбросил на Валери, и резервист "Жироны" прошел Кунде, словно ребенка.

Обмен голами в добавленное время добавил матчу историчности, но ни на один из выводов не повлиял. Более сильная команда победила.

После триумфа у сенсационных парней Мичела стало 41 очко, это чистое первое место. У "Барсы" - 34 балла и 4-я строчка.

16-й тур Примеры. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" - "Жирона" - 2:4

Голы: Левандовский, 19, Гюндоган, 90+2 - Довбик, 12, Гутьеррес, 40, Валери, 81, Стуани, 90+5

"Барселона": Пенья - Кунде, Араухо, Кристенсен (Бальде, 65), Канселу - де Йонг, Гюндоган, Педри (Фермин Лопес, 80) - Рафинья (Ферран Торрес, 65), Левандовский, Жоау Феликс (Ямаль, 65)

"Жирона": Гассанига - Эрик Гарсия, Давид Лопес, Блинд - Коуто (Валери, 78), Мартин (Солис, 87), Алейш Гарсия, Гутьеррес - Цыганков (Порту, 78), Савио - Довбик (Стуани, 73)

Предупреждения: Араухо, 90+7 - Блинд, 64, Стуани, 90+5

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Комментарии
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metall5291 (Kharkiv)
11.12.2023 в 01:14
Что касается каталонских болельщиков (тех кто в Испании) - то их можно поздравить с появлением яркой и самобытной команды в лице Жироны. Которая не просто сегодня пришла на смену Барселоне, а задвинула её куда подальше. Ну а наши псевдо-барсуки (которые на сайте) - те в основной массе быстро переобуются и будут топить за Жирону, как за своих. В отличие от болельщиков действительно великого королевского клуба, которые не топят ни за матрасников, ни за Райо (разве что по ситуации, когда те играют в матчах против Барсы). А куда им деваться (барсукам) - в Барсе игры нет и не предвидится, там по большому счету нет никого, кроме одинокого Гюндогана. _____________________________________________________ Но кто же угробил почти великую (некогда) Барселону. Может Перес ??? Судьи ??? Королевская семья ??? Нет, её угробили свои боссы и многократный (надоело считать) золото-мячист. Барса еще при нем и с ним начала гнить. Но никто этого не хотел замечать. И результат (плачевный) пришёл как бы сам по себе. Аминь
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Комментарии 54
metall5291 (Kharkiv)
11.12.2023 в 01:14
Что касается каталонских болельщиков (тех кто в Испании) - то их можно поздравить с появлением яркой и самобытной команды в лице Жироны. Которая не просто сегодня пришла на смену Барселоне, а задвинула её куда подальше. Ну а наши псевдо-барсуки (которые на сайте) - те в основной массе быстро переобуются и будут топить за Жирону, как за своих. В отличие от болельщиков действительно великого королевского клуба, которые не топят ни за матрасников, ни за Райо (разве что по ситуации, когда те играют в матчах против Барсы). А куда им деваться (барсукам) - в Барсе игры нет и не предвидится, там по большому счету нет никого, кроме одинокого Гюндогана. _____________________________________________________ Но кто же угробил почти великую (некогда) Барселону. Может Перес ??? Судьи ??? Королевская семья ??? Нет, её угробили свои боссы и многократный (надоело считать) золото-мячист. Барса еще при нем и с ним начала гнить. Но никто этого не хотел замечать. И результат (плачевный) пришёл как бы сам по себе. Аминь
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0
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
11.12.2023 в 01:06
Сегодняшняя Барса мне напомнила наш fc Charlotte. Все суетятся, бегают куда-то, а пользы 0.
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0
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Бapceлиниyс
11.12.2023 в 00:46
Представляю чувства Довбика и Цыганкова. После унылой и серой УПЛ оказаться в такой Сказке, где на тебя смотрит весь мир, и мало того, восхищаются тобой.
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metall5291 (Kharkiv)
11.12.2023 в 00:47
иди броди
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2
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Сampeón
11.12.2023 в 00:49
воно намагається присмоктаться
 
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Бapceлиниyс
11.12.2023 в 00:56
побалдей, побалдей металишка... пока.. ваше счастье, шо у руля Барсы сруль... пока..
 
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metall5291 (Kharkiv)
11.12.2023 в 01:17
иди броди (в квадрате).
 
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Бapceлиниyс
11.12.2023 в 01:18
а шо-нибудь своё?
 
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metall5291 (Kharkiv)
11.12.2023 в 00:46
Ну что ??? Голуби вы мои, сизо-гранатовые ! (). Предлагал вам ничью в анонсе к матчу - не захотели. "Избиение каталонцев - дело рук самих каталонцев",- так сказал бы Остап Бендер. Молодцы Жирона - прибили вице-чепионов в их логове. С "вице" я не оговорился, какие из барсуков теперь чемпионы ??? И по очкам, и по игре - они уже "вице". Должен отметить всех без исключения игроков команды Жирона, наших, украинцев, в особенности. Это сегодня была по игре команда-звезда (ладно, пусть пока звездочка, но с потенциалом Звезды). И это будет соперник Реала, не Атлетико, не барсуки, ни, тем более, прочие. Кроме всего прочего , игра Жироны доставляет удовольствие и я ей желаю классного будущего. Ну а барсуки - пусть о них скажут барсуки болельщики.
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Бapceлиниyс
11.12.2023 в 00:35
Так это ж только цветочки для Хави. Ягодки, горькие, будут впереди, в 1/8 ЛЧ и в КК. ЛЛ он уже прое@ал.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
11.12.2023 в 01:11
С ЛаЛигой я бы не торопился. Еще не с такой @пы выползали. Еще и половины чемпионата не сыграли.
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0
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Сampeón
11.12.2023 в 00:32
Пyтaлoнці, ви хоча б посоромились так @бси@ти чаві. Що ви хотіли від тренера-гея, в якого гравці на тренуваннях тіскають друг дружку за ручки, а потім пестять один одного в роздягальні? ляпорта запросив його на фоні хайпу, який ви роздули. Навчіться пожинати плоди гідно, а не в соплях иа істериках як дівчатка а блін.. навіщо це я вам кажу.. тьху на вас
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0
4
Smooth da Hustler (Львів)
11.12.2023 в 00:27
Унила типу тікі-така, якою нікого нездивуєш.Все по грі, до чемпіонства далеко, але за лч вже майже зачепились
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0
1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
11.12.2023 в 00:21
Все видели этот цирк и ничем никого не удивишь. Жирона заслужено победила. А что Барса? Как и в большинстве игр в этом сезоне сначала пропускают, а потом паника. О ком-то конкретно писать нет смысла, защита дырявая, а кто должен забивать, кривые ноги и квадратные головы. Там в конце игры показали Лапорту. Он смотрел вниз на телефон, отправлял Хави сообщение из трех букв … надеюсь.
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Бapceлиниyс
11.12.2023 в 00:30
Надеемся брат, надеемся. Если не сейчас, то через пол года.
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metall5291 (Kharkiv)
11.12.2023 в 00:52
Согласен, как дынамо с тренером дынамовцем и суркисом хозяином, просто один в один.
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0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
11.12.2023 в 00:19
А може Хаві зрозумів, що він не зможе виграти вдруге поспіль чемпіонство, пожертвував своїм звільненням і віддав перемогу землякам і команді, якій симпатизує, в якої є більші шанси позмагатись з Реалом за титул? ))))) От жук хитрий... ))))Тоді респект! )))))
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Сampeón
11.12.2023 в 00:22
вже курнув? краще б ти був зайнятий обслуговуванням чоловіків вагітних жінок, як сралєкс, і позбавив мене від читання пyтaлoнcьких фантазій
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4
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Michael-K (Івано-Франківськ)
11.12.2023 в 00:33
А я тобі, давав слово?Чув про сарказм і юмор колись, 3,14дор???Цей знак ))) означає, що я жартую!Так що закрий пельку і більше щоб я тебе не бачив під моїми коментами, засранець!
 
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Сampeón
11.12.2023 в 00:41
та ні.. я ще з тебе посміюся не один раз
 
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Сampeón
11.12.2023 в 00:41
забагато на себе береш
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
11.12.2023 в 00:26
Michael-K (Івано-Франківськ) По глазам Хави было видно, что он вообще ничего не зрозумIв. ))
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0
1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
11.12.2023 в 00:16
Факт: основу нашої збірної складають одні з кращих гравців клубів АПЛ і ЛаЛіги. Ми маємо бути на Євро!
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3
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La Scala (Milano)
11.12.2023 в 00:16
Чудово! Вітаю всіх із цим прекрасним результатом!!! І барсооленів також
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2
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
11.12.2023 в 00:13
Уявляю, що напише іспанська преса!))) В мадриді відкорковують шампанське, а в Україні - радіють за наших!
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Бapceлиниyс
11.12.2023 в 00:12
На месте шлемазла Хави должен быть Мичел. Долой Хави! Даёшь Мичела!
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La Scala (Milano)
11.12.2023 в 00:14
Припини істерику, залиш це для Оленя
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Бapceлиниyс
11.12.2023 в 00:24
С чего ты взял, шо я истерю, придурок?
 
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Сampeón
11.12.2023 в 00:15
хіба Мічел дурень з першої команди каталонії переходити в другу
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sasha popov (Новомосковськ)
11.12.2023 в 00:09
Браво Жирона, браво нашім хлопцям (лучше бы вы так с Реалом сыграли) Хави в ссылку на Канары "Тенерифе" подымать
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Б_РУХ_Т (Вислобоки)
11.12.2023 в 00:09
Задоволення від перегляду цього матчу набагато більше, ніж більшість матчів ЛЧ ( при умові вболівання за Жирону).
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3
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Бapceлиниyс
11.12.2023 в 00:08
Физрук Хави убрал Кристенсена и подписал себе смертный приговор. Так этому шлемазлу и надо. Браво Жирона!
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
11.12.2023 в 00:23
Да Кристенсен сегодня был никакой.
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Бapceлиниyс
11.12.2023 в 00:32
После ухода Криса Барса пропустила два мяча из его зоны.
 
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Бapceлиниyс
11.12.2023 в 00:37
И каким бы Крис не был, он всегда будет лучше Кюнде.
 
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Dr. House (Поділля)
11.12.2023 в 00:07
Нова серія мультсеріалу: Як козаки шлємазлів відшмагали))). То Шахта, то Жирона))). Уявляю як в істериці б'ється рогами в своїй палаті Алєнь, як Дідько Альцгеймер знову катить бочку на арбітріві на Переса, як совкодрочер Барсел@х нарізає собі ковбасу із туалетної бумаги, щоб хоч чимось з горя закусити
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Romerik (YNWA)
11.12.2023 в 00:07
Жирона більше нагадує Барсу по грі, чим Барса сама себе) Дай Мітчелу ресурси навіть фінансово нестабільної Барси, страшно уявити, що він би зміг набудувати. А поки він з тими що є робить історію Ну і наші при справі)
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Romantíco777 (Alicante)
11.12.2023 в 00:05
А кто-то там вчера смеялся с Реала...
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hrdhrd (Україна)
11.12.2023 в 00:06
Ну у Реала пол команды в лазарете, а у Барселоны уже разве что Тер Штеген
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Djibouti (Djibouti)
11.12.2023 в 00:15
Тільки хотів написати, що хтось дуже сильно радів нічейкі Реалу
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Бapceлиниyс
11.12.2023 в 00:04
- Алло, Хави? - Да, Хозяин. - Ты уволен.
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hrdhrd (Україна)
11.12.2023 в 00:04
А вот это уже заявочка на борьбу за чемпионство. Браво, Мичел, с составом с Эриком Гарсией такую конфетку сделать А вот у Барселоны дела плохи, уже и на состав не пожалуешься. P.S. Кюнде это тихий ужас, в двух голах просто как ребенка во дворе обыграли
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Бapceлиниyс
11.12.2023 в 00:17
Кюнде это ж0па полная, это шлак. Но шлемазл Хави ему доверяет.
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PiterCantrope (Франківськ)
11.12.2023 в 00:04
Вау, який футбол! В "Жирони" майже 50% контролю м'яча на виїзді проти "Барси". Якби ще в тому матчі проти "Реала" призначили пенальті за гру рукою Белінгема, то могли й там би якісь очки взяти.
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Fatodeton (Київ-Барселона)
11.12.2023 в 00:03
Оууеее еще разок
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4
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Будєм разбіратся (Київ)
11.12.2023 в 00:03
Жирона прекрасна)) Цілком заслужена перемога , приємно що за участі Довбика і Циганкова. Що далі тим цікавіший чемпіонат Іспанії)
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Michael-K (Івано-Франківськ)
11.12.2023 в 00:02
Як не дивно, але більше хочеться писати про гру суперників Барселони, ніж підопічних Хаві (((Гра Жирони досить видовищна і швидка, збалансований склад, всі працюють як єдиний механізм. Найбільш приємно, що не останню роль в тріумфі команди відіграють українці!Якщо і надалі так будуть грати і збережуть склад, то цілком можуть поборотися за свій перший титул ЛЛ.Щодо самої Барселони, то потрібно зробити правильні орг.висновки: змінити тренера і підсилити склад вже в січні!
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Сampeón
11.12.2023 в 00:02
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Бapceлиниyс
11.12.2023 в 00:19
Руководство Барсы доверяет Хави!
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Michael-K (Івано-Франківськ)
11.12.2023 в 00:25
Нехай довіряють йому ключі від роздягальні наприклад, або ще якусь роботу знайдуть, яка потребує довіри, але тренер повинен бути інший! ))
 
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
11.12.2023 в 00:02
Бу-га-га-га...))))
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Hate_Hate (Ukraine )
11.12.2023 в 00:01
Почитаем что нам будут ныть разорванные сливочно-гранатовые передаки)))) Жирона нагнула обоих в одном матче!
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Romantíco777 (Alicante)
11.12.2023 в 00:07
Реал эту Жирону даже не заметил!!!
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Hate_Hate (Ukraine )
11.12.2023 в 00:43
И что? В таблице Жирона #1
 
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