Примера. Барселона - Жирона 2:4. Триумф выскочек, шок для чемпиона

"Жирона" опять вышла на первое место в Ла Лиге, разобравшись с действующим чемпионом. Верите ли вы в происходящее?

Это был очень интересный, яркий матч. "Барса" со старта сеяла хаос в штрафной "Жироны", но та классно выбегала в контратаки, и уже на 12-й минуте Цыганков и Довбик оказались вдвоем против Араухо. Виктор покатил на Артема - 0:1.

Чемпион разозлился не на шутку. Атаки, удары в блок, навесы - все пошло, как из рога изобилия, и Левандовский вскоре сравнял счет после углового.

Подумалось даже, что "Барса" дожмет выскочек, но нет. Она быстро выдохлась, и остаток первого тайма прошел под знаком левого фланга "Жироны", где Савио и Гутьеррес начисто съели Кунде. Мигель трижды опасно пробивал по воротам, и третья попытка таки пришлась точно под штангу.

4 - #Barcelona ???????? have conceded at least two goals in the first-half in four @LaLigaEn games this season, their third-highest all-time record in the first halves of the same competition campaign in the 21st century (5 times in 2000/01 and 2018/19). Threat. pic.twitter.com/fDBV8va4lf