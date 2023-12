Примера. Гуаита остановил Райо Вальекано, Атлетик обокрал сам себя

Этот матч остановили вчера на 13-й минуте из-за смерти болельщика на трибунах. Счет на тот момент был 1:0 в пользу басков - это Иньяки Уильямс забил головой.

Суточная пауза, как показала практика, выручила "Гранаду", ведь у "Атлетика" напрочь сбился прицел. Нико, Сансет, Гурусета - никто не мог как следует попасть из убойных позиций. Даже надежный Иньяки - и тот пробил в перекладину.

"Атлетик" доминировал, но толку никакого. А затем еще и смешно забили сами себе - это Руис де Галларета в ситуации, когда соперников даже близко не было, четко "замкнул" подачу.

Андер Эррера и Айтор Паредес пытались спасти матч со второго этажа после 80-й минуты, но, очевидно, это был не день басков. Все летело чуть-чуть мимо.

Granada & Athletic Club pay their respects to a fan who tragically lost his life during the match yesterday following a medical emergency. Rest in peace, Antonio. ❤️???? pic.twitter.com/KplOQVOmio

В таблице ничья вернула "Атлетик" на 5-е место с 29 очками. У "Гранады" - 8 баллов и 19-я строчка.

16-й тур Примеры. Гранада. "Нуэво Лос-Карменес"

"Гранада" - "Атлетик" - 1:1

Голы: де Галларета, 55 (автогол) - Уильямс, 6

"Гранада": Феррейра - Рикард Санчес, Микель, Торренте, Нева - Гумбау, Серхио Руис (Пуэртас, 90+1) - Узуни, Вильяр (Петрович, 79), Сарагоса - Бойе (Кальехон, 79)

"Атлетик": Симон - де Маркос (Берчиче, 67), Вивиан, Паредес, Лекуэ - де Галларета (Эррера, 80), Прадос (Перу, 88) - Уильямс (Беренгер, 80), Сансет, Нико Уильямс - Гурусета (Вильялибре, 67)

Предупреждения: Нико Уильямс, 78, Берчиче, 90

"Сельта" Рафы Бенитеса не побеждает в Ла Лиге с 1 сентября, и сегодня она уступила "Райо Вальекано" по ударам 4:17.

Сказать, что галисийцы играют безыдейно значит не сказать ничего. Очень похоже, что капитану и символу "Кельтов" Яго Аспасу это надоело, и он попал в опалу. Иначе как объяснить невыход в старте?

Что же касается "Райо", то для него это был неплохой матч, но не хватило завершения. Вратарь "Сельты" Висенте Гуаита - настоящий герой. Он отразил две попытки Рауля де Томаса с близкого расстояния; справился с ударом Паласона со средней; среагировал на удар/прострел от Унаи Лопеса, хотя было невероятно трудно.

12 - Celta de Vigo are winless in their last 12 LaLiga matches under Rafa Benítez (D6 L6), their longest winless run in the competition under a single coach since 1944 with Baltasar Albéniz (G13 D2 L11). Difficulties. pic.twitter.com/6c30fLuWK7