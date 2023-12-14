  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Аль-Иттихад вслед за Бензема хочет подписать еще одного игрока Реала
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аль-Иттихад вслед за Бензема хочет подписать еще одного игрока Реала

Испания

Давид Алаба может перейти в саудовский клуб

Аль-Иттихад вслед за Бензема хочет подписать еще одного игрока Реала

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник мадридского "Реала" Давид Алаба может перейти в саудовский "Аль-Иттихад". Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, клуб из чемпионата Саудовской Аравии готов платить австрийскому игроку около 20 млн евро за сезон. Отмечается, что сам Алаба не намерен покидать "Реал" и хочет продолжать выступление в лучших европейских турнирах. Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти также не заинтересован в расставании со своим защитником. Он видит в Алабе одного из ключевых футболистов "Реала".

Алаба перешел в "Реал" летом прошлого года из "Баварии" на правах свободного агента. В текущем сезоне защитник провел за "сливочных" 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2026 года.

По теме
yellow-arrow
Довбик стал лучшим игроком месяца в Жироне
yellow-arrow
Источник: Главный тренер Жироны сменит Хави в Барселоне
yellow-arrow
Симеоне: Трудно много лет работать в одном клубе и продолжать получать удовольствие
Давид Алаба Карим Бензема Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
relevo
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости