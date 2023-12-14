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Аль-Иттихад вслед за Бензема хочет подписать еще одного игрока Реала
Давид Алаба может перейти в саудовский клуб
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник мадридского "Реала" Давид Алаба может перейти в саудовский "Аль-Иттихад". Об этом сообщает Relevo.
По информации источника, клуб из чемпионата Саудовской Аравии готов платить австрийскому игроку около 20 млн евро за сезон. Отмечается, что сам Алаба не намерен покидать "Реал" и хочет продолжать выступление в лучших европейских турнирах. Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти также не заинтересован в расставании со своим защитником. Он видит в Алабе одного из ключевых футболистов "Реала".
Алаба перешел в "Реал" летом прошлого года из "Баварии" на правах свободного агента. В текущем сезоне защитник провел за "сливочных" 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2026 года.
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