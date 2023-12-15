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Агуэро: Винисиус и Родриго много о чём говорят, но все знают, что будет, если им ответят
Серхио высказался о провокациях футболистов Реала
Фото: twitter.com/vinijr
Бывший нападающий "Манчестер Сити", "Барселоны" и сборной Аргентины Серхио Агуэро считает, что никто не рискует отвечать на провокации футболистов мадридского "Реала" Винисиуса и Родриго.
"Вини-младший и Родриго говорят многое, чтобы высмеять других игроков, но никто об этом не говорит. Однако как только вы скажете им что-нибудь в ответ, весь мир знает, что произойдет с этим игроком", - приводит слова Агуэро Football Tweet в соцсети X.
22-летний Родриго выступает за "Реал" с 2019 года. В этом сезоне полузащитник провел 16 матчей в рамках Ла Лиги, забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи. Винисиус Жуниор играет за "сливочных" с 2018 года. В сезоне-2023/2024 бразилец провел 10 матчей в чемпионате Испании и забил четыре гола.
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