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Агуэро: Винисиус и Родриго много о чём говорят, но все знают, что будет, если им ответят

Испания

Серхио высказался о провокациях футболистов Реала

Агуэро: Винисиус и Родриго много о чём говорят, но все знают, что будет, если им ответят

Фото: twitter.com/vinijr

Новина українською

Бывший нападающий "Манчестер Сити", "Барселоны" и сборной Аргентины Серхио Агуэро считает, что никто не рискует отвечать на провокации футболистов мадридского "Реала" Винисиуса и Родриго.

"Вини-младший и Родриго говорят многое, чтобы высмеять других игроков, но никто об этом не говорит. Однако как только вы скажете им что-нибудь в ответ, весь мир знает, что произойдет с этим игроком", - приводит слова Агуэро Football Tweet в соцсети X.

22-летний Родриго выступает за "Реал" с 2019 года. В этом сезоне полузащитник провел 16 матчей в рамках Ла Лиги, забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи. Винисиус Жуниор играет за "сливочных" с 2018 года. В сезоне-2023/2024 бразилец провел 10 матчей в чемпионате Испании и забил четыре гола.

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Винисиус Серхио Агуэро Родриго
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Источник:
Football Tweet
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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Бapceлиниyс
15.12.2023 в 12:52
А с наглыми бакланами и гнилушниками всегда так. Стоит им ответить на ихнем же "языке", как они сразу же сникают, тушуются и языки в ж0пу засовывают. Винька и Родриго из этой когорты. Я б таким бы ещё и по пиз@юлятору давал, шоб меньше воняли.
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Комментарии 9
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Бapceлиниyс
15.12.2023 в 12:52
А с наглыми бакланами и гнилушниками всегда так. Стоит им ответить на ихнем же "языке", как они сразу же сникают, тушуются и языки в ж0пу засовывают. Винька и Родриго из этой когорты. Я б таким бы ещё и по пиз@юлятору давал, шоб меньше воняли.
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0
2
ANESTEZIO (Вінниця )
15.12.2023 в 13:12
Ще один глухонімий заговорив. Шлємазл, ти мамку власну тільки в п'яному смердючому угарі ганяти можеш
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Бapceлиниyс
15.12.2023 в 13:17
Я тте щас так заговорю, шо ты у меня глухонемым станешь, баклан ты тупорылый. Ты гниль шакальная хавало то своё прикрой, иначе в угол поставлю и по лбу ху.ем настучу. Дебил блъ..
 
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ANESTEZIO (Вінниця )
15.12.2023 в 13:21
Не істери, шлємазл
 
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
15.12.2023 в 12:41
Никто из фанатов позорного Реала не заподозрит меня в том, что я лично знаком с Агуэро. Хотя, признаюсь, однажды в аэропорту Барселоны я видел его лично. Так вот, то что говорит Агуэро про провокаторов из Реала - Винисиуса и Рдриго, я сказал ещё весной этого года. Кстати, по всему миру, многие фанаты футбола, в основном на футбольных форумах, говорят про провокаторов из Мадрида то же самое.
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Бapceлиниyс
15.12.2023 в 13:01
Явные провокаторы на службе у черношляпников. Потому так борзо и безнаказанно быкуют, шо крыша солидная есть.
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ANESTEZIO (Вінниця )
15.12.2023 в 13:02
Алєнь, а де ти був після феєричних вльотів барсотушки козацькій Жироні і ніякому Антверпену?. А тут, коли глухонімий Агуеро заговорив, до речі знатний провокатор, швидко прискакав. Цікаво ,а про провокаторів барсотушки на кшталт Суареса та Немара будемо говорити. Тай Піке із Алвешем недалеко втікли. А зараз барсотушка в такому плачевному стані, що навіть провокатора, щоб вивів команду суперника із рівноваги, не знайдеш. Бо барсонуті - команда без яєць. Ось навіть гравці придумують причини, щоб ігри не грати. Єдине, кого жаль, то це Левандовскі, що він в такий гадюшник попав
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Бapceлиниyс
15.12.2023 в 13:09
Ой, только не надо нас лечить, Дохтур. Зайди сюда под своими настоящими именем и фамилией, которые ты записывал в учётную карточку при оформлении на работу на "Уа-футбол" и потом подискутируем, кто тут провокатор и кто тут Алень. А пока п н х.
 
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ANESTEZIO (Вінниця )
15.12.2023 в 13:20
Біба, я бачу ти важко переносиш розлуку із Бобою. Хто тут Алєнь і хто Біба-Барсел@х відомо на ресурсі всім. Так що, шлємазл, п.уй нах звідси слідом за пєдіком Бобою
 
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