Хави Эрнандес не думает уходить с поста главного тренера Барселоны

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес выступил на предматчевой пресс-конференции накануне матча против "Валенсии". Испанец заявил, что не хочет потерпеть поражение, руководя клубом, и не думает о том, чтобы уйти с должности.

"Тренеру достается больше всех, но я стараюсь быть лидером. Мне это нравится. Также я люблю, когда меня критикуют перед игроками, чтобы они были спокойны. Я занимаюсь футболом всю свою жизнь и не собираюсь останавливаться, никто меня не остановит. Меня спрашивают, не думал ли я уйти. Наоборот, я больше заинтересован остаться. Я не хочу потерпеть поражение, тем более не хочу это сделать в "Барселоне", в клубе всей своей жизни".

Матч "Барсеорна" - "Валенсия" состоится завтра, 16 декабря, в 22:00 по киевскому времени.