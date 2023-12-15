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Хави Эрнандес не думает уходить с поста главного тренера Барселоны

Испания
Обновлено

Главный тренер Барселоны не собирается уходить из клуба

Хави Эрнандес не думает уходить с поста главного тренера Барселоны

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

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Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес выступил на предматчевой пресс-конференции накануне матча против "Валенсии". Испанец заявил, что не хочет потерпеть поражение, руководя клубом, и не думает о том, чтобы уйти с должности.

"Тренеру достается больше всех, но я стараюсь быть лидером. Мне это нравится. Также я люблю, когда меня критикуют перед игроками, чтобы они были спокойны. Я занимаюсь футболом всю свою жизнь и не собираюсь останавливаться, никто меня не остановит. Меня спрашивают, не думал ли я уйти. Наоборот, я больше заинтересован остаться. Я не хочу потерпеть поражение, тем более не хочу это сделать в "Барселоне", в клубе всей своей жизни".

Матч "Барсеорна" - "Валенсия" состоится завтра, 16 декабря, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
mundo deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Бapceлиниyс
15.12.2023 в 16:50
Куман тоже так думал.
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Комментарии 1
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Бapceлиниyс
15.12.2023 в 16:50
Куман тоже так думал.
Ответить
0
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