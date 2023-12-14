Хави Эрнандес прокомментировал два подряд поражения Барселоны

"Барселона" потерпела второе подряд поражение. 13 декабря каталонцы проиграли "Антверпену" в матче Лиги чемпионов (3:2). А три дня назад клуб уступил "Жироне" (2:4) в 16-м туре Ла Лиги.

Главный тренер Хави Эрнандес прокомментировал эту ситуацию:

"Я настроен позитивно. Думаю, что смогу исправить эту ситуацию. Мы играем в четырех разных турнирах. в Лиге чемпионов нашей главной целью было улучшить результаты, если сравнивать с прошлым сезоном. Мы это сделали. Нам просто нужно перегруппироваться, сосредоточиться и победить в следующей игре".