Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Мы ему доверяем". В Барселоне сделали заявление относительно будущего Хави
В клубе намерены продолжить сотрудничество
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "Барселоны" Деку высказался о продлении сотрудничества с главным тренером команды Хави Эрнандесом.
"Мы решили продлить контракт с Хави, потому что мы ему доверяем. Без сомнений. По нему нет дискуссий.
Но мы привыкли к таким вещам, вокруг "Барсы" всегда ходят слухи, когда мы не играем хорошо", - слова Деку приводит журналист Фабрицио Романо.
Накануне "блаугранас" обыграли "Порту" (2:1) и досрочно оформили выход в плей-офф Лиги чемпионов. Случилось это впервые за три года.
Популярное сейчас
- Сборная Украины начинает выступление на ЧМ по гандболу. Все, что стоит знать о турнире
- Уничтожено более тысячи оккупантов и 175 единиц техники за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- Шахтер победил бельгийцев в ЛЧ, успехи Барсы и Атлетико, Довбик скоро вернется. Главные новости за 28 ноября
- Главный тренер Жироны назвал цель команды на текущий сезон
- Будто и без того критики мало. Мудрика заподозрили в романе с русской моделью. ФОТО
- Памела Андерсон отдыхает. Жена футболиста сборной Украины опубликовала серию откровенных фото в бикини. ФОТО
Комментарии 3