"Мы ему доверяем". В Барселоне сделали заявление относительно будущего Хави

Спортивный директор "Барселоны" Деку высказался о продлении сотрудничества с главным тренером команды Хави Эрнандесом.

"Мы решили продлить контракт с Хави, потому что мы ему доверяем. Без сомнений. По нему нет дискуссий.

Но мы привыкли к таким вещам, вокруг "Барсы" всегда ходят слухи, когда мы не играем хорошо", - слова Деку приводит журналист Фабрицио Романо.