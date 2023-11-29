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"Мы ему доверяем". В Барселоне сделали заявление относительно будущего Хави

Испания
Обновлено

В клубе намерены продолжить сотрудничество

"Мы ему доверяем". В Барселоне сделали заявление относительно будущего Хави

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Спортивный директор "Барселоны" Деку высказался о продлении сотрудничества с главным тренером команды Хави Эрнандесом.

"Мы решили продлить контракт с Хави, потому что мы ему доверяем. Без сомнений. По нему нет дискуссий.

Но мы привыкли к таким вещам, вокруг "Барсы" всегда ходят слухи, когда мы не играем хорошо", - слова Деку приводит журналист Фабрицио Романо.

Накануне "блаугранас" обыграли "Порту" (2:1) и досрочно оформили выход в плей-офф Лиги чемпионов. Случилось это впервые за три года.

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Деку Хави Эрнандес Барселона
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Источник:
Fabrizio Romano
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
29.11.2023 в 13:41
Довіряємо... Чи на більш кваліфікованого тренера "просто денег нема" До того враховуючи стиль гри Барселони не кожен з них підійде... приживеться.
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Комментарии 3
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Spokoyno (Київ)
29.11.2023 в 13:41
Довіряємо... Чи на більш кваліфікованого тренера "просто денег нема" До того враховуючи стиль гри Барселони не кожен з них підійде... приживеться.
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Бapceлиниyс
29.11.2023 в 14:04
А может стиль поменять и куча тренеров подойдёт? Не думали об этом? Или вы старовер? Хоть и плохо, но зато всё правильно, согласно традициям. )
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Бapceлиниyс
29.11.2023 в 13:14
Посмотрим, шо ты запоёшь в конце мая. Доверяем блъ...
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