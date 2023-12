Отстаньте от Хави, или Почему Барселона проводит нормальный сезон для своего уровня

Что опять случилось с "Барселоной"?

Пока ничего глобального - плохой отрезок с парой неприятных поражений.

К "Барсе", однако, извечный профицит внимания, отсюда и возникшая напряженность.

Здесь так всегда было. Уход Месси; развод Пике; миллиардные долги; финансовые рычаги; дело Негрейры – все идет как бы потоком, создавая вокруг клуба токсичную среду, которую еще Йохан Кройф когда-то назвал "entorno".

Хави в нем нелегко, и он грустно улыбается: "Месяц назад вы сказали мне, что я Фергюсон "Барсы", а теперь по-вашему я окажусь на улице, если не выиграю у "Валенсии".

Конечно, он слушал в El Chiringuito, что его планируется заменить на Мичела или в крайнем случае на Рафу Маркеса.

Все из-за плохой динамики. Начиная с 28 октября, "Барса" выиграла лишь 4 матча из 9, и все минимально – 1:0 с "Реалом Сосьедад", 2:1 с "Алавесом", 2:1 с "Порту" и 1:0 с "Атлетико".

???? The initial plan is to let Xavi finish this season with Barcelona. Moreover, there are several coaches, already under contract, who are admired by the Barça board – incl. Míchel (Girona), Luis Enrique (PSG), Erik ten Hag (Man United) & Roberto de Zerbi (Brighton). pic.twitter.com/06jsLFbJcM — Ronit (@FCBRonit) December 14, 2023

Параллельно на этом отрезке команда уступила "Реалу" 1:2, "Шахтеру" 0:1, не одолела "Райо Вальекано" 1:1, а за последнюю неделю разжилась поражениями от "Жироны" 2:4 и "Антверпена 2:3

Слабо? Есть такое. Но критично ли? Пока и близко нет. "Барса" впервые за три года вышла в плей-офф Лиги чемпионов, а в Ла Лиге отстает от "Реала" всего на 5 очков. Это абсолютно рабочая ситуация для середины сезона.

Почему тогда Хави уже месяц отбивается от вопросов о возможном увольнении?

А потому что "entorno".

Почему "Барса" не блистает?

А кто сказал, что она должна?

Клуб по уши в долгах, и за лето на новичков потратил 3,5 млн евро. Параллельно "Реал" только на Беллингема потратил 103 млн. Чувствуете разницу?

1 - With an average age of 25 years and 7 days, Barcelona have named their youngest starting line-up in a Champions League game with Xavi Hernandez as manager. Freshness. pic.twitter.com/iGS06keTz4 — OptaJose (@OptaJose) December 13, 2023

А между тем состав нужно обновлять, ведь кто-то стареет, как Бускетс, а кто-то хочет домой, как Дембеле.

Эти двое были ключевыми персонами чемпионской команды прошлого сезона, и кем "Барса" их заменила? Место одного занял безнадежно посредственный Ориоль Ромеу, а другого и подавно меняет 16-летний школьник Ламин Ямаль. Ясно, что это сделало команду слабее.

Приход Илкая Гюндогана? Он не усилил "Барсу", поскольку на его позиции и так было целых три топа - де Йонг, Педри и Гави.

Жоау Феликс и Жоау Канселу? Они пришли в дэдлайн неготовыми; вливались в команду через матчи, что смазало эффект.

Difference between goals and xG in LaLiga:



Girona: +7.4

Real Madrid: +5

Atlético Madrid: +4.3

Barcelona: -4.9 pic.twitter.com/zKA7KEfpmp — La Pausa (@lapausa_pod) December 10, 2023

А между тем Роберт Левандовский резко сдал, его реализация на низшей точке за последние 5-6 лет; у Алекса Бальде кризис второго сезона; травмы Фрэнки и Педри никуда не делись, и теперь к ним добавился еще и Гави.

Может ли такая команда феерить? Нет, не может. Ее судьба – это играть натужно, от печки.

Получается, Хави невиновен?

Если и виновен, то только в отказе от стиля, который давал результат.

Кто забыл, в прошлом сезоне каталонцы пропустили 20 голов в 38 турах и имели 11 побед в Ла Лиге по 1:0.

Most clean sheets in a single LaLiga season:



◎ 26 - Deportivo (1993/94)

◉ 26 - Barcelona (2022/23)



Marc-André ter Stegen can break the record on the final day. ⛔️ pic.twitter.com/MnewfEp5bV — Squawka (@Squawka) May 28, 2023

Хави, однако, оказался мечтателем и захотел большего – голевых шоу, как во времена своей молодости. Для этого команда отошла от трех защитников в атакующей фазе; центрбека Кунде на фланге заменил "почти вингер" Канселу; слева вместо центрхава Гави появился талантливый лентяй Жоау Феликс.

К чему это привело? Развалило оборону так, что в стартовых 16 турах она пропустила 18 голов и уже не может сдержать "Антверпен".

Вдобавок и атаке перекос не помог – результативность "выросла" на 0,03 гола за матч, ведь нет реализации. Роберт регрессирует, но и к Феррану, и Рафинье есть вопросы. В матче с "Жироной", например, "Барса" 31 раз пробила в сторону ворот – это вдвое больше, чем соперник. Надо постараться, чтобы с такими цифрами проиграть 2:4.

11 - #Barcelona ???????? have made 11 shots on target against @GironaFC ????⚪️. It's their highest home record in a @LaLiga home game and they've lost in the competition since December 2003 against Real Madrid (13 - 1-2 final). Wall. pic.twitter.com/LMnXXRi7CC — OptaJose (@OptaJose) December 10, 2023

И на чьей стороне команда?

Прямо сейчас она очень лоскутная. Лидера нет.

После ухода Бускетса капитанит в "Барсе" Серхи Роберто, и это смех. Лишенный харизмы глубокий запасной – на кого он может повлиять?

После поражения в Эль Класико эту функцию пытался выполнить Гюндоган, но, кажется, перегнул палку:

"Я хочу быть честным, но не заходить слишком далеко. Итак, я выхожу из раздевалки, и очевидно, что люди разочарованы, но после столь важной игры и плохого результата я хотел бы видеть больше гнева и разочарования. Я пришел сюда не для того, чтобы проигрывать подобные матчи".

Также чересчур грубо отучивал Ямаля от чрезмерного индивидуализма прямо на поле и Левандовский.

Ну, и по арендованным португальцам есть сомнения. Они точно заинтересованы? Взять Жоау Феликса – он не подает признаков жизни 11 матчей подряд, тогда забивает своим врагам из "Порту" и "Атлетико", а затем снова исчезает. Так он играет за себя или за клуб?

А руководство что думает?

Пока оно просто генерирует "entorno".

Особенно после поражения от "Жироны", когда Деку прямо заявил, что "команда сыграла плохо".

Вообще Деку в роли спортдира пока только мутит воду. То он команду критикует, то Хави оценивает, то на де Йонга наехал - мол, симулирует болезнь. Все в традициях других бразильцев Леонардо и Жуниньо, уже разваливших "ПСЖ" и "Лион".

Мудрее Лапорта, но ему очень нужны деньги, и вместо успокоить тренера он лишь требует - даже заставил взять основу в Антверпен. Победа в ЛЧ – это 2,8 млн евро, которых у "Барсы" нет. 21 декабря она полетит в Техас, чтобы сыграть спарринг ради 4 млн - вот насколько все плохо.

????Some of the members within the club have lost confidence in Xavi????????.

Lewandowski had initially been left out the squad list against Royal Antwerp. Laporta asked Xavi to call up the players he left out. Xavi called them and now Lewandowski is in the starting XI against… pic.twitter.com/sWsyrzzsHs — Adjor???? (@thekingadjor) December 13, 2023

Другое дело, что давить на Хави – зачем? Клуб дует щеки, будто он в 2010-м, а тем временем тренер играет пенсионерами, арендованными и детьми, которые из-за чрезмерных нагрузок теряют здоровье еще до 20 лет.

И это не вина Хави – не он накапливал миллиардные долги. При этом отдуваться приходится ему, и от нервов он порой срывается.

"Я уже говорил на прошлой пресс-конференции в Gamper, что мы должны быть объединены, и я вижу, что медиа настроены иначе".

Фейспалм, ясно, но его можно было избежать, если бы руководство не нагнетало.

И что делать?

Выразить поддержку Хави и всячески помогать, пока он сохраняет влияние на игроков.

Ждать выздоровления тер Штегена, с которым будет проще, и пытаться зимой усилить защиту.

К смене тренера, если она таки понадобится, подходить взвешенно, а не как происходило с Сетьеном и Куманом.

????BREAKING: FC Barcelona's salary cap has reduced from €648M to €270M. @relevo pic.twitter.com/Ga1SmoUPuG — PurelyFootball ℗ (@PurelyFootball) September 14, 2023

Ну, и отпустить наконец предыдущую эпоху. Хави-футболист, Месси, Иньеста, Пуйоль, Дани Алвес остались в трофейной комнате "Камп Ноу", на архивных видео и в сердцах "Кулес", но на этом все. Пора бы уже смириться и признать новые реалии, в которых "Барса" не супертоп, а отстает от шейхов, англичан, Переса. Слабые матчи и поражения на этом уровне - обычное дело, а не вселенские трагедии.

Ах, не нравится? Тогда надо продавать клуб какому-то шейху и надеяться, что все пройдет, как в "Ньюкасле", а не в "Малаге".

Два варианта на выбор – это все, что есть. Остальное – пустое "entorno".