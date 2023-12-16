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Отстаньте от Хави, или Почему Барселона проводит нормальный сезон для своего уровня

Испания
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Желания болельщиков не совпадают с возможностями клуба

Отстаньте от Хави, или Почему Барселона проводит нормальный сезон для своего уровня

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською
Содержание

Что опять случилось с "Барселоной"?

Пока ничего глобального - плохой отрезок с парой неприятных поражений.

К "Барсе", однако, извечный профицит внимания, отсюда и возникшая напряженность.

Здесь так всегда было. Уход Месси; развод Пике; миллиардные долги; финансовые рычаги; дело Негрейры – все идет как бы потоком, создавая вокруг клуба токсичную среду, которую еще Йохан Кройф когда-то назвал "entorno".

Хави в нем нелегко, и он грустно улыбается: "Месяц назад вы сказали мне, что я Фергюсон "Барсы", а теперь по-вашему я окажусь на улице, если не выиграю у "Валенсии".

Конечно, он слушал в El Chiringuito, что его планируется заменить на Мичела или в крайнем случае на Рафу Маркеса.

Все из-за плохой динамики. Начиная с 28 октября, "Барса" выиграла лишь 4 матча из 9, и все минимально – 1:0 с "Реалом Сосьедад", 2:1 с "Алавесом", 2:1 с "Порту" и 1:0 с "Атлетико".

Параллельно на этом отрезке команда уступила "Реалу" 1:2, "Шахтеру" 0:1, не одолела "Райо Вальекано" 1:1, а за последнюю неделю разжилась поражениями от "Жироны" 2:4 и "Антверпена 2:3

Слабо? Есть такое. Но критично ли? Пока и близко нет. "Барса" впервые за три года вышла в плей-офф Лиги чемпионов, а в Ла Лиге отстает от "Реала" всего на 5 очков. Это абсолютно рабочая ситуация для середины сезона.

Почему тогда Хави уже месяц отбивается от вопросов о возможном увольнении?

А потому что "entorno".

Почему "Барса" не блистает?

А кто сказал, что она должна?

Клуб по уши в долгах, и за лето на новичков потратил 3,5 млн евро. Параллельно "Реал" только на Беллингема потратил 103 млн. Чувствуете разницу?

А между тем состав нужно обновлять, ведь кто-то стареет, как Бускетс, а кто-то хочет домой, как Дембеле.

Эти двое были ключевыми персонами чемпионской команды прошлого сезона, и кем "Барса" их заменила? Место одного занял безнадежно посредственный Ориоль Ромеу, а другого и подавно меняет 16-летний школьник Ламин Ямаль. Ясно, что это сделало команду слабее.

Приход Илкая Гюндогана? Он не усилил "Барсу", поскольку на его позиции и так было целых три топа - де Йонг, Педри и Гави.

Жоау Феликс и Жоау Канселу? Они пришли в дэдлайн неготовыми; вливались в команду через матчи, что смазало эффект.

А между тем Роберт Левандовский резко сдал, его реализация на низшей точке за последние 5-6 лет; у Алекса Бальде кризис второго сезона; травмы Фрэнки и Педри никуда не делись, и теперь к ним добавился еще и Гави.

Может ли такая команда феерить? Нет, не может. Ее судьба – это играть натужно, от печки.

Получается, Хави невиновен?

Если и виновен, то только в отказе от стиля, который давал результат.

Кто забыл, в прошлом сезоне каталонцы пропустили 20 голов в 38 турах и имели 11 побед в Ла Лиге по 1:0.

Хави, однако, оказался мечтателем и захотел большего – голевых шоу, как во времена своей молодости. Для этого команда отошла от трех защитников в атакующей фазе; центрбека Кунде на фланге заменил "почти вингер" Канселу; слева вместо центрхава Гави появился талантливый лентяй Жоау Феликс.

К чему это привело? Развалило оборону так, что в стартовых 16 турах она пропустила 18 голов и уже не может сдержать "Антверпен".

Вдобавок и атаке перекос не помог – результативность "выросла" на 0,03 гола за матч, ведь нет реализации. Роберт регрессирует, но и к Феррану, и Рафинье есть вопросы. В матче с "Жироной", например, "Барса" 31 раз пробила в сторону ворот – это вдвое больше, чем соперник. Надо постараться, чтобы с такими цифрами проиграть 2:4.

И на чьей стороне команда?

Прямо сейчас она очень лоскутная. Лидера нет.

После ухода Бускетса капитанит в "Барсе" Серхи Роберто, и это смех. Лишенный харизмы глубокий запасной – на кого он может повлиять?

После поражения в Эль Класико эту функцию пытался выполнить Гюндоган, но, кажется, перегнул палку:

"Я хочу быть честным, но не заходить слишком далеко. Итак, я выхожу из раздевалки, и очевидно, что люди разочарованы, но после столь важной игры и плохого результата я хотел бы видеть больше гнева и разочарования. Я пришел сюда не для того, чтобы проигрывать подобные матчи".

Также чересчур грубо отучивал Ямаля от чрезмерного индивидуализма прямо на поле и Левандовский.

Ну, и по арендованным португальцам есть сомнения. Они точно заинтересованы? Взять Жоау Феликса – он не подает признаков жизни 11 матчей подряд, тогда забивает своим врагам из "Порту" и "Атлетико", а затем снова исчезает. Так он играет за себя или за клуб?

А руководство что думает?

Пока оно просто генерирует "entorno".

Особенно после поражения от "Жироны", когда Деку прямо заявил, что "команда сыграла плохо".

Вообще Деку в роли спортдира пока только мутит воду. То он команду критикует, то Хави оценивает, то на де Йонга наехал - мол, симулирует болезнь. Все в традициях других бразильцев Леонардо и Жуниньо, уже разваливших "ПСЖ" и "Лион".

Мудрее Лапорта, но ему очень нужны деньги, и вместо успокоить тренера он лишь требует - даже заставил взять основу в Антверпен. Победа в ЛЧ – это 2,8 млн евро, которых у "Барсы" нет. 21 декабря она полетит в Техас, чтобы сыграть спарринг ради 4 млн - вот насколько все плохо.

Другое дело, что давить на Хави – зачем? Клуб дует щеки, будто он в 2010-м, а тем временем тренер играет пенсионерами, арендованными и детьми, которые из-за чрезмерных нагрузок теряют здоровье еще до 20 лет.

И это не вина Хави – не он накапливал миллиардные долги. При этом отдуваться приходится ему, и от нервов он порой срывается.

"Я уже говорил на прошлой пресс-конференции в Gamper, что мы должны быть объединены, и я вижу, что медиа настроены иначе".

Фейспалм, ясно, но его можно было избежать, если бы руководство не нагнетало.

И что делать?

Выразить поддержку Хави и всячески помогать, пока он сохраняет влияние на игроков.

Ждать выздоровления тер Штегена, с которым будет проще, и пытаться зимой усилить защиту.

К смене тренера, если она таки понадобится, подходить взвешенно, а не как происходило с Сетьеном и Куманом.

Ну, и отпустить наконец предыдущую эпоху. Хави-футболист, Месси, Иньеста, Пуйоль, Дани Алвес остались в трофейной комнате "Камп Ноу", на архивных видео и в сердцах "Кулес", но на этом все. Пора бы уже смириться и признать новые реалии, в которых "Барса" не супертоп, а отстает от шейхов, англичан, Переса. Слабые матчи и поражения на этом уровне - обычное дело, а не вселенские трагедии.

Ах, не нравится? Тогда надо продавать клуб какому-то шейху и надеяться, что все пройдет, как в "Ньюкасле", а не в "Малаге".

Два варианта на выбор – это все, что есть. Остальное – пустое "entorno".

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