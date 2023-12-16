Реал Мадрид заинтересован в полном восстановлении Гюлера

Как сообщает As, турецкий полузащитник Арда Гюлер сыграет за "Реал Мадрид" в 2024 году.

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По информации источника, руководство мадридского "Реала" рассматривает возможность выпустить на поле Гюлера на матч с "Алавесом", который пройдет 21 декабря, но в то же время "сливочные" хотят, чтобы 18-летний турок до конца восстановился и дать ему шанс в 2024 году.

Напомним, после перехода из "Фенербахче", Арда Гюлер ни разу не сыграл за "Реал Мадрид".