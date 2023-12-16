  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал Мадрид заинтересован в полном восстановлении Гюлера
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал Мадрид заинтересован в полном восстановлении Гюлера

Испания

В 2023 году не сыграет

Реал Мадрид заинтересован в полном восстановлении Гюлера

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Michael Gonzalez/Anadolu Agency

Новина українською

Как сообщает As, турецкий полузащитник Арда Гюлер сыграет за "Реал Мадрид" в 2024 году.

Читайте такжеНовичок Реала Гюлер восстановился после травмы

По информации источника, руководство мадридского "Реала" рассматривает возможность выпустить на поле Гюлера на матч с "Алавесом", который пройдет 21 декабря, но в то же время "сливочные" хотят, чтобы 18-летний турок до конца восстановился и дать ему шанс в 2024 году.

Напомним, после перехода из "Фенербахче", Арда Гюлер ни разу не сыграл за "Реал Мадрид".

По теме
yellow-arrow
Барселона снова страдает: Левандовский на пенсии, Феликс сам за себя, а пресса увольняет Хави
yellow-arrow
Валенсия - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 16.12.2023
yellow-arrow
Валенсия - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
Реал (Мадрид) Арда Гюлер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
AS
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости