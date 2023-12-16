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Реал Мадрид заинтересован в полном восстановлении Гюлера
В 2023 году не сыграет
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Michael Gonzalez/Anadolu Agency
Как сообщает As, турецкий полузащитник Арда Гюлер сыграет за "Реал Мадрид" в 2024 году.
По информации источника, руководство мадридского "Реала" рассматривает возможность выпустить на поле Гюлера на матч с "Алавесом", который пройдет 21 декабря, но в то же время "сливочные" хотят, чтобы 18-летний турок до конца восстановился и дать ему шанс в 2024 году.
Напомним, после перехода из "Фенербахче", Арда Гюлер ни разу не сыграл за "Реал Мадрид".
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