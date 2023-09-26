Новичок Реала Гюлер восстановился после травмы

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти сообщил, что хавбек Арда Гюлер восстановился после травмы и готов в матче 7-го тура Ла Лиги против "Лас-Пальмаса":

"Арда готов играть. Ему нужны игровые минуты, еще немного физической подготовки, а также привыкнуть к игре команды. Но он в порядке. Он показал, что имеет чрезвычайный талант, вероятно дело в генетике", – сказал Анчелотти.

Напомним, "Реал" объявил о трансфере турецкого хавбека 6 июля. В конце июля Гюллер травмировался. Ему сделали операцию на колене.