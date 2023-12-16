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Валенсия - Барселона: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Испания
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Валенсия - Барселона: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

16 декабря в 17-м туре Ла Лиги 2023/24 "Валенсия" на "Месталье" будет принимать "Барселону".

Перед сегодняшним матчем мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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Испания Валенсия (Испания) Барселона Ла Лига квиз от UA-Футбол
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