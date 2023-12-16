Валенсия - Барселона: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

16 декабря в 17-м туре Ла Лиги 2023/24 "Валенсия" на "Месталье" будет принимать "Барселону".

Перед сегодняшним матчем мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.