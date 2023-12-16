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Хави: Я даю больше, если меня критикуют

Испания

Тренер сине-гранатовых о критике в свой адрес

Хави: Я даю больше, если меня критикуют

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня "Барселона" в гостях сыграет против "Валенсии". Главный тренер "сине-гранатовых" Хави Эрнандес поделился комментариями по поводу критики:

"Стабильность это то, что нужно клубу. Я предпочитаю, чтобы меня критиковали, а не игроков. Я даю больше, если меня критикуют, и я не остановлюсь", — приводит слова Хави Фабрицио Романо.

Напомним, на данный момент "Барселона" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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