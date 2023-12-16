Хави: Я даю больше, если меня критикуют

Сегодня "Барселона" в гостях сыграет против "Валенсии". Главный тренер "сине-гранатовых" Хави Эрнандес поделился комментариями по поводу критики:

"Стабильность это то, что нужно клубу. Я предпочитаю, чтобы меня критиковали, а не игроков. Я даю больше, если меня критикуют, и я не остановлюсь", — приводит слова Хави Фабрицио Романо.