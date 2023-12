Хави: Я даю больше, если меня критикуют

Сегодня "Барселона" в гостях сыграет против "Валенсии". Главный тренер "сине-гранатовых" Хави Эрнандес поделился комментариями по поводу критики:

???????? Xavi: “A month ago you asked me if I was Barça's Sir Alex Ferguson, then now I'm on the street. Stability. That's what the club needs”.



"I prefer to be criticized rather than the players. I give more if they criticize me and I won't stop".