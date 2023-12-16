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Хави: Я даю больше, если меня критикуют
Тренер сине-гранатовых о критике в свой адрес
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня "Барселона" в гостях сыграет против "Валенсии". Главный тренер "сине-гранатовых" Хави Эрнандес поделился комментариями по поводу критики:
"Стабильность это то, что нужно клубу. Я предпочитаю, чтобы меня критиковали, а не игроков. Я даю больше, если меня критикуют, и я не остановлюсь", — приводит слова Хави Фабрицио Романо.
???????? Xavi: “A month ago you asked me if I was Barça's Sir Alex Ferguson, then now I'm on the street. Stability. That's what the club needs”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 16, 2023
“I prefer to be criticized rather than the players. I give more if they criticize me and I won't stop”. pic.twitter.com/Ehg0zZeaLP
Напомним, на данный момент "Барселона" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.
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