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Еще один Беллингем? Реал следит за одноклубником Русина
Брат Джуда может присоединиться к сливочным
Фото: Getty Images
Игрок английского "Сандерленда" Джоб Беллингем может присоединиться к мадридскому "Реалу", об этом сообщают испанские СМИ. "Сливочные" следят за игроком и намерены приобрести брата Джуда Беллингема.
18-летний игрок хорошо себя проявляет в Чемпионшипе и участвует почти в каждом поединке. В текущем сезоне англичанин сыграл 21 поединок в которых отметился 4-мя забить мячами и одним ассистом.
Также за юношей следят гранды из АПЛ, среди которых "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".
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Источник:sport.es
Опубликовал: Владислав Шарапа
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