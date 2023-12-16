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Еще один Беллингем? Реал следит за одноклубником Русина

Испания

Брат Джуда может присоединиться к сливочным

Еще один Беллингем? Реал следит за одноклубником Русина

Фото: Getty Images

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Игрок английского "Сандерленда" Джоб Беллингем может присоединиться к мадридскому "Реалу", об этом сообщают испанские СМИ. "Сливочные" следят за игроком и намерены приобрести брата Джуда Беллингема.

18-летний игрок хорошо себя проявляет в Чемпионшипе и участвует почти в каждом поединке. В текущем сезоне англичанин сыграл 21 поединок в которых отметился 4-мя забить мячами и одним ассистом.

Также за юношей следят гранды из АПЛ, среди которых "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

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Источник:
sport.es
Опубликовал: Владислав Шарапа
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