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Десятка лучших молодых футболистов, на которых Испания будет полагаться на ЧМ-2026
Четыре игрока из Барселоны
Фото: twitter.com/SEFutbol
Чемпионат мира 2026 года состоится в трех разных странах, а именно в Канаде, Мексике и Соединенных Штатах. Поэтому ожидается, что молодые футболисты сыграют важную роль в выступлениях сборной Испании. Об этом сообщает издание Football-espana.
Топ-10 молодых игроков, которые, вероятно, могут попасть в национальную сборную страны:
1. Педри ("Барселона");
2. Гави ("Барселона");
3. Йереми Пино ("Выльярреал");
4. Ансу Фати ("Барселона");
5. Алехандро Бальде ("Барселона");
6. Нико Уильямс ("Атлетик Бильбао");
7. Иван Фреснеда ("Спортинг");
8. Стефан Байчетич ("Ливерпуль");
9. Альберто Молейро ("Лас-Пальмас");
10.Пабло Торре ("Жирона").
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