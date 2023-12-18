Десятка лучших молодых футболистов, на которых Испания будет полагаться на ЧМ-2026

Чемпионат мира 2026 года состоится в трех разных странах, а именно в Канаде, Мексике и Соединенных Штатах. Поэтому ожидается, что молодые футболисты сыграют важную роль в выступлениях сборной Испании. Об этом сообщает издание Football-espana.

Топ-10 молодых игроков, которые, вероятно, могут попасть в национальную сборную страны:

1. Педри ("Барселона");

2. Гави ("Барселона");

3. Йереми Пино ("Выльярреал");

4. Ансу Фати ("Барселона");

5. Алехандро Бальде ("Барселона");

6. Нико Уильямс ("Атлетик Бильбао");

7. Иван Фреснеда ("Спортинг");

8. Стефан Байчетич ("Ливерпуль");

9. Альберто Молейро ("Лас-Пальмас");

10.Пабло Торре ("Жирона").