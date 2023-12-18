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Десятка лучших молодых футболистов, на которых Испания будет полагаться на ЧМ-2026

Испания

Четыре игрока из Барселоны

Десятка лучших молодых футболистов, на которых Испания будет полагаться на ЧМ-2026

Фото: twitter.com/SEFutbol

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Чемпионат мира 2026 года состоится в трех разных странах, а именно в Канаде, Мексике и Соединенных Штатах. Поэтому ожидается, что молодые футболисты сыграют важную роль в выступлениях сборной Испании. Об этом сообщает издание Football-espana.

Топ-10 молодых игроков, которые, вероятно, могут попасть в национальную сборную страны:

1. Педри ("Барселона");
2. Гави ("Барселона");
3. Йереми Пино ("Выльярреал");
4. Ансу Фати ("Барселона");
5. Алехандро Бальде ("Барселона");
6. Нико Уильямс ("Атлетик Бильбао");
7. Иван Фреснеда ("Спортинг");
8. Стефан Байчетич ("Ливерпуль");
9. Альберто Молейро ("Лас-Пальмас");
10.Пабло Торре ("Жирона").

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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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