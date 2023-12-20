Рональд Араухо: Карлес Пуйоль - это пример для меня. Я хочу быть похожим на него

Уругвайский защитник Рональд Араухо поделился, что считает экс-футболиста испанского клуба "Барселона" Карлеса примером для подражания.

"Карлес Пуйоль - это пример для меня. Я хочу быть похожим на него. Как капитан, Карлес передавал ценности клуба и я тоже так хочу. У меня с ним хорошие отношения, иногда он пишет мини. Это делает меня очень счастливым", - цитирует Араухо Warriors of Uruguay.