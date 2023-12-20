Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рональд Араухо: Карлес Пуйоль - это пример для меня. Я хочу быть похожим на него
Уругвайский защитник выразил уважение к легендарному футболисту Барселоны
Fabrizio Romano
Уругвайский защитник Рональд Араухо поделился, что считает экс-футболиста испанского клуба "Барселона" Карлеса примером для подражания.
"Карлес Пуйоль - это пример для меня. Я хочу быть похожим на него. Как капитан, Карлес передавал ценности клуба и я тоже так хочу. У меня с ним хорошие отношения, иногда он пишет мини. Это делает меня очень счастливым", - цитирует Араухо Warriors of Uruguay.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Warriors of Uruguay.
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Бapceлиниyс
20.12.2023 в 18:14
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Польша – Украина. Анонс и прогноз матча отбора к ЧМ-2024 среди футзальных сборных
- Источник: Днепр-1 получил трансферный бан от ФИФА
- Подвиг Мудрика в Кубке лиги, травма Цыганкова, позор Наполи. Главные новости за 19 декабря
- Жирона повторила достижение, которое ранее принадлежало только Реалу, Барселоне и Атлетико
- Электрика вызывали? Виктория Бекхэм показала, как Дэвид чинил телевизор в одних трусах. ФОТО
- Первым делом в отпуске. Звезда Динамо показал, как украшает елку вместе со своей девушкой. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 1