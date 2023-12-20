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Рональд Араухо: Карлес Пуйоль - это пример для меня. Я хочу быть похожим на него

Испания

Уругвайский защитник выразил уважение к легендарному футболисту Барселоны

Рональд Араухо: Карлес Пуйоль - это пример для меня. Я хочу быть похожим на него

Fabrizio Romano

Новина українською

Уругвайский защитник Рональд Араухо поделился, что считает экс-футболиста испанского клуба "Барселона" Карлеса примером для подражания.

"Карлес Пуйоль - это пример для меня. Я хочу быть похожим на него. Как капитан, Карлес передавал ценности клуба и я тоже так хочу. У меня с ним хорошие отношения, иногда он пишет мини. Это делает меня очень счастливым", - цитирует Араухо Warriors of Uruguay.

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Карлес Пуйоль Барселона Рональд Араухо
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Источник:
Warriors of Uruguay.
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Бapceлиниyс
20.12.2023 в 18:14
Пудель был так себе защитником, но с характером, это да.
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Комментарии 1
avatar
Бapceлиниyс
20.12.2023 в 18:14
Пудель был так себе защитником, но с характером, это да.
Ответить
0
0

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