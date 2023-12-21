Ла Лига: Суперлига - эгоистичная и элитарная модель. Европейский футбол уже высказался

Ла Лига раскритиковала Суперлигу. В твиттере организации сделали это перед заседанием суда Европейского союза, который вынес решение в пользу Суперлиги.

"Сегодня, как никогда, мы снова заявляем, что Суперлига - эгоистичная и элитарная модель.

Все, что не является полностью открытым, с прямым доступом только через внутренние лиги, сезон за сезоном, является закрытым форматом.

Европейский футбол уже высказался", - написали в твиттере Ла Лиги.