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Ла Лига: Суперлига - эгоистичная и элитарная модель. Европейский футбол уже высказался

Испания

Ла Лига раскритиковала Суперлигу

Ла Лига: Суперлига - эгоистичная и элитарная модель. Европейский футбол уже высказался

La Liga

Новина українською

Ла Лига раскритиковала Суперлигу. В твиттере организации сделали это перед заседанием суда Европейского союза, который вынес решение в пользу Суперлиги.

"Сегодня, как никогда, мы снова заявляем, что Суперлига - эгоистичная и элитарная модель.

Все, что не является полностью открытым, с прямым доступом только через внутренние лиги, сезон за сезоном, является закрытым форматом.

Европейский футбол уже высказался", - написали в твиттере Ла Лиги.

Напомним, сейчас в проекте Суперлиги остаются только "Реал" и "Барселона".

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Источник:
LaLigaCorp
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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