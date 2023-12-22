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Барселона намерена избавиться от Рафиньи. Цыганков - один из претендентов на замену
Правда, продать бразильца будет не так уж и просто
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Каталонская "
Каталонцы намерены выставить игрока на трансфер летом.
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Сообщается, что сам Рафинья не очень заинтересован в уходе из каталонской команды, однако трансфер может быть вынужденным. "Барселона" хочет за него 100 млн евро. Это очень большие деньги для любого клуба + стоит учитывать не самые хорошие показатели Рафиньи.
Однако у бразильца все-таки есть предложения: от "Манчестер Юнайтед" и нескольких клубов из Саудовской Аравии.
Также сообщается, что если "Барсе" все-таки удастся продать бразильца, Хави будет заинтересован в подписании одного из троих футболистов: украинца Виктора Цыганкова или Савио из "Жироны", либо в возвращении Ансу Фати из "Брайтона".
Напомним, что в текущем сезоне Рафинья провел за "Барселону" 17 матчей, в которых он забил 3 гола и отдал 7 ассистов.
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