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Барселона намерена избавиться от Рафиньи. Цыганков - один из претендентов на замену

Испания
Обновлено

Правда, продать бразильца будет не так уж и просто

Барселона намерена избавиться от Рафиньи. Цыганков - один из претендентов на замену

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Каталонская "Барселона" планирует летом избавиться от бразильского вингера Рафиньи, который явно не оправдывает ожидания руководства клуба, сообщает испанское издание e-noticie.

Каталонцы намерены выставить игрока на трансфер летом.

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Сообщается, что сам Рафинья не очень заинтересован в уходе из каталонской команды, однако трансфер может быть вынужденным. "Барселона" хочет за него 100 млн евро. Это очень большие деньги для любого клуба + стоит учитывать не самые хорошие показатели Рафиньи.

Однако у бразильца все-таки есть предложения: от "Манчестер Юнайтед" и нескольких клубов из Саудовской Аравии.

Также сообщается, что если "Барсе" все-таки удастся продать бразильца, Хави будет заинтересован в подписании одного из троих футболистов: украинца Виктора Цыганкова или Савио из "Жироны", либо в возвращении Ансу Фати из "Брайтона".

Напомним, что в текущем сезоне Рафинья провел за "Барселону" 17 матчей, в которых он забил 3 гола и отдал 7 ассистов.

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Рафинья Барселона Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
E-Notícies
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Бapceлиниyс
22.12.2023 в 20:32
Так и будет.
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Комментарии 1
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Бapceлиниyс
22.12.2023 в 20:32
Так и будет.
Ответить
0
0

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